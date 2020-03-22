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TEB’den corona virüsü uyarısı: Bilinçsiz ilaç kullanmayın!

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada corona virüsüne karşı iyi geldiği iddia edilen ilaçlar hakkında yazılı açıklama yayınladı. İlaçla ilgili konularda sadece hekim ve eczacıların dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada: "Spekülasyonlarla, dolaşan bilgi kirliliği ile mevcut ilaçların ve kaynakların bilinçsiz kullanımı ve suistimali, doktorlar tarafından bu tedaviye gereksinimi duyulan hastaların mağduriyetine yol açabilecektir" denildi.

Mehmet ANDAÇ
17:17 -
Haberler Sağlık
TEB’den corona virüsü uyarısı: Bilinçsiz ilaç kullanmayın!

Sosyal medyada hidroksiklorokin ilacı kullanılmasının corona virüsüne iyi geldiği söylemleri üzerine Türk Eczacıları Birliği yazılı açıklama yayınladı. Bahsi geçen ilacın tedavi sırasında kullanıldığı ve yan etkileri olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Sosyal medyada COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için hidroksiklorokin kullanılmasına ilişkin dolaşan bilgiler, hastaların eczanelerden bu ilacı talep etmesine yol açmıştır. Bu ilaç COVID-19 enfeksiyonu tanısı konmuş kişilerin tedavisinde yer alan ilaçlardan birisidir.

*Hidroksiklorokin çeşitli yan etkileri olan ve çeşitli ilaçlarla etkileşimi bulunan bir ilaçtır. Bu ilacın suistimalinin ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi amacı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, hastalara sunumu denetime tabi hale getirilmiştir.

*Spekülasyonlarla, dolaşan bilgi kirliliği ile mevcut ilaçların ve kaynakların bilinçsiz kullanımı ve suistimali, doktorlar tarafından bu tedaviye gereksinimi duyulan hastaların mağduriyetine yol açabilecektir.

*COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için, kişisel korunma yöntemlerine dikkat edilmelidir. En etkin önlem ellerin yıkanmasıdır. Uykusuz kalınmamalı, bol sıvı tüketilmeli ve dengeli beslenilmelidir. Gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, insanlarla mesafe korunmalıdır. Gerekli durumlarda maske kullanılmalıdır.

*COVID’den korunmak için her şeyden önce bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin! COVID’den korunayım derken bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanımının yaratacağı olası sorunlarla boğuşmayın! Sağlığınızla ve ilacınızla ilgili konularda sadece hekiminizi ve eczacınızı dinleyin!

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Son güncelleme: 17:19 22.03.2020
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