TEB’den maske açıklaması: Karar basit cerrahi maskeleri kapsamamaktadır

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun valiliklere gönderdiği yazıya göre EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi kararı alındı. Karar sabah saatlerinde Türk Eczacıları Birliği'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

“BASİT CERRAHİ MASKELERİ KAPSAMAMAKTADIR”

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, alınan karar hakkında Sözcü’ye konuştu. Kararın bütün maskeleri kapsamadığının altını çizen Çolak, “Sağlık Bakanlığı, özellikle sağlık profesyonellerinin kullandığı EN149 standardındaki N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin sadece eczanelerde ve reçete karşılığında verilmesi kararını almıştır. Bu maskeleri özellikle sağlık profesyonelleri, COVID-19 tanısı ya da ön tanısı konmuş hastadan örnek alırken yani; entübasyon ve aspirasyon gibi aerosol oluşturan işlemlerde kullanmaktadır. Özellikle altını çizmek gerekir, Sağlık Bakanlığımızın aldığı bu karar, basit cerrahi maskeleri kapsamamaktadır.”

EN149 (N95, FFP2 ve FFP3) MASKELER NEDİR?

EN149 maskeler çeşitli nedenler ile iş güvenliği gerektiren sektörlerde de sıklıkla kullanılıyor. Sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi maddelere karşı diğer maskelere karşı daha fazla korum sağlıyor. Bunun için özel filtreler takılıyor. Ağzı ve burnu kapatan bu maskeler içindeki çok katmanlı filtre yapısı sayesinde dışarıdan gelen toza ve diğer etmenlere göre daha fazla koruma sağlıyor.

BASİT CERRAHİ MASKE NEDİR?

Basit cerrahi maske yakın çevrede ağız ve burun takan ve potansiyel hasta arasında fiziksel bir engel oluşturur, tek kullanımlıktır. Tüm yüz maskeleri cerrahi maske olarak düzenlenmesine rağmen, bunlar genellikle basit yada yüz maskeleri olarak adlandırılır.