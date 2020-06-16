Tehlike kapıda! Corona virüste ikinci dalga olur mu? İşte uzman görüşleri…

Haftalardır tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsüten can kaybı sayıları Türkiye’de azalmış olsa da yeni vaka sayılarının artması ikinci dalga korkusunu arttırdı. Peki corona virüste ikinci dalga olur mu?

‘YENİ BİR PİK NOKTASINA DOĞRU İLERLEYEBİLİRİZ'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, normalleşme sürecinin 2'nci haftasında günlük vaka sayılarında yaşanan artışı değerlendirdi.

Bilim adamlarının mevsim itibarıyla gribal enfeksiyonların da arttığı için “Ekim-Kasım gibi ikinci bir dalga olabilir” dediğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, “O yüzden ‘Ekim-Kasım'da da dikkatli olmalıyız, kurallara devam etmeliyiz' diyorduk. Bu süreçte salgın eğrimiz aşağı doğru gidiyordu; ama son günlerde tekrar bir yükselme var.

Böyle önemsiz bir hastalık algısıyla, riskimizin algısını hissedemezsek, maske, mesafe ve el hijyeni kuralına uymazsak, yukarıya doğru yeni bir pik noktasına doğru ilerleyebiliriz. Ama olursa da bize yeniden bir mücadele ortamı çıkacaktır. Maskeyi takmaktan bunalıyoruz; ama şunu düşünelim; hastaneye yattığımızda solunum cihazında olmaktan katbekat iyidir” ifadelerini kullandı.

RAKAMLAR 2-3 GÜN DAHA YÜKSELİRSE…

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle yeni vaka sayısı tekrar binin üzerine çıkarak artmaya devam ederken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara bu artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki 2-3 gün daha Türkiye'deki rakamların yukarı doğru artması durumunda bu problemin daha ciddi olduğu anlamına geleceğini belirten Kara, “Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek” diye konuştu.

“HER AN YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR”

Prof. Dr. Levent Yamanel, şu ifadeleri kullandı:

* Son 2- 3 gündür artışlar mevcut. Geçici artışlar olabilir. 2-3 günde çok karar verilemez.

* Ama 1 haftalık 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler almamız gerekebilir. Çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor.

* Her an yeni tedbirler gelebilir. Elimizde çok önemli tedbirler var. Yeni normal dediğimiz. Maske takmak. Sosyal mesafeyi uymak. Hijyene uymak ve kalabalık oluşturmamak. Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor.