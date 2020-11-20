“Tek kişilik odalarda üç coronalı hasta kalıyor” iddiası

Türkiye'de her geçen gün Covid-19 sayısında artış yaşanırken, Manisa Tabip Odası kentteki vaka artış sayısında yaşanan acı tabloyu gözler önüne serdi. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, SES Manisa Şubesi, Türk Hemşireler Derneği Manisa Şubesi ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği Manisa Şubesi ile birlikte kentteki corona virüsü konusundaki durum hakkında basın açıklaması yaptı.

Manisa'da bir hafta önce 1500 civarında olan Covid-19 vaka sayısının şu anda 2 binin üzerine çıktığını dile getiren Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kaldığının altını çizdi. Şahut Duran, “Manisa'daki tüm hastanelerde yoğun bakımları mevcut kapasiteleri dolmuş, ek yataklarla idare edilmeye çalışılıyor. Yani tek yataklı odaya bir iki yatak daha çekilerek, odada üç Covid-19'lu hasta yan yana yatıyor. Bu şekilde yatak sayısı artırılmaya çalışılıyor. Ancak bunlar da yetersiz kalıyor” dedi.

TESTLERİN SONUÇLANMA SÜRESİ ÜÇ GÜNE ÇIKTI

Sağlık sektöründeki şuanda en önemli sorunlardan bir tanesinin ise sağlık çalışanlarının test yaptıramaması olduğuna dikkat çeken Duran, Manisa'da test ünitelerinin yetersizliği sebebiyle pandeminin ilk dönemlerinde sekiz saat içerisinde sonuçlanan testlerin yoğunluk sebebiyle şimdi üç günde çıkartıldığını ifade etti.

Oda Başkanı Duran yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanları şuanda test yaptırmak zorlanıyor. Daha önceden biz sağlık çalışanlarına beş günde bir periyodik olarak test yapılmasını öneriyorduk. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğu daha ortaya çıktı. Ancak şimdi sağlık çalışanı buna da ulaşamıyor. Manisa'da binlere varan test yaptırma ihtiyacı ortaya çıktı. Test merkezleri yetersiz durumda. Pandeminin ilk zamanında sekiz saatte çıkan test sonuçları, şimdi üç günde ancak çıkabiliyor. Bu konuda önemli bir sıkıntı” dedi.

Manisa Tabip Odası Başkanı açıklamasında son olarak, 130 ülkede Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edildiğini ve Türkiye'de de acilen Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini, şuanda alınan önemlerin hastalığı önlemede yetersiz olduğunu, hastalığın önüne geçilebilmesi için en az 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

“SEN GİT BEŞ GÜN DİNLEN VE GERİ GEL”

Düzenlenen basın toplantısında söz alan SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, pandemi sürecinden bu zamana kadar aralıksız çalışan sağlık çalışanlarının Covid-19'a karşı direncinin düştüğünü ve bu sebepten dolayı sağlık çalışanlarında bulaşma riskinin çok yüksek seviyelerde arttığını ifade etti:

Kamusal alanda çalışan bir kişiye Covid-19 bulaştığı veya risk taşıdığı gerekçesiyle 14 gün karantina izni verilirken, sağlık çalışanlarının bu sebepten dolayı evdeki karantina süreleri kısıtlandı. Şimdi “Testin negatif veya pozitif çıksın, beş gün içinde işine geri dön” deniliyor. Yani sağlık çalışanına beş gün müsaade ediliyor, testi pozitif çıksa bile işine geri dön söyleniyor. Sağlık çalışanının Covid-19'a direnci yüksek olsa bile, çevresindekilere bulaştırma riski daha yüksek. İşte bu durum Covid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılmasının en büyük sebebi.