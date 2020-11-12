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Tekirdağ’da korkutan tablo: Üç ay önce beyazdı kırmızıya büründü

Tekirdağ’da HES kodu üzerinde gösterilen corona virüsü yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üç ay önce örnek gösterdiği ildeki vaka artışı endişe yaratıyor.

Güncellenme: 10:44, 12/11/2020
Haberler Sağlık
Tekirdağ’da korkutan tablo: Üç ay önce beyazdı kırmızıya büründü

Son günlerde ülke genelinde corona virüsü salgını vaka sayıları artış gösteriyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait corona virüsü yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi. (İHA)

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