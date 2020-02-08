Telefon bağımlılığı boynu vuruyor

Boyun bölgesinde 7 adet omur bulunuyor ve bu omurlar C harfi şeklinde bir kavis yaparak diziliyor. Çeşitli nedenlerle boyundaki omurların bu kavisli dizilişini kaybederek I harfi gibi dümdüz duruma gelmesine “boyun aksında düzleşme” deniliyor… Yaşam konforunu, iş ve okul performansını olumsuz etkileyen boyun düzleşmesinde erken tanı ile tedavi son derece önemli. En yaygın belirtileri; boyun ve baş ağrısı, ensedeki kaslarda kasılma hissi ve tutukluk, boynu ovma veya boynunu kıtlatma isteği, başın ağır gelmesi, dik durmada zorluk, kamburlaşmaya eğilim, duruşun bozulması, baş dönmesi, kulak çınlaması ve konsantrasyon sorunlarıdır. Günümüzde boyun düzleşmesinin en sık görülen nedeni akıllı telefon, tablet ile bilgisayarların uzun süre ve yanlış pozisyonda kullanımıdır. Ayrıca sürekli yüzüstü yatma alışkanlığına bağlı gelişen boyun düzleşmesi tablosuyla da çok sık karşılaşılıyor. Özellikle masabaşında çalışan ve boyunlarını öne eğerek çalışmak zorunda kalan kişilerde bu durum daha yaygın olarak görülüyor.

İŞTE ETKİLİ ÖNERİLER

Cep telefonu ve bilgisayarın ekranını her zaman göz hizanızda tutun. Başınızı öne eğerek ekrana bakmaktan kaçının. Ekran karşında geçirdiğiniz süreyi mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Bu mümkün değilse sık sık ara vermeyi asla ihmal etmeyin. Yüzüstü yatmaktan, yatarak televizyon izlemekten ve kitap okumaktan vazgeçin. Kuş tüyü ve elyaf yastıktan uzak durun, dolgun ve orta sertlikte olanları tercih edin. Stres ve gerilim; ağrı ile spazmı tetikliyor. Bu nedenle stres yönetimini öğrenmeniz tedavide çok önemli bir basamak olacaktır. Pilates, yüzme, yürüyüş ve meditasyon gibi aktiviteleri düzenli olarak yapmayı alışkanlık haline getirin.