Testleri pozitif çıkan hekim ve hemşirelerin çalıştığı sağlık ocağı kapatılmadı

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde 4 aile hekimi, 4 hemşire, laborant ve sekreterin çalıştığı Batıkent Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan personelin büyük bölümünde corona virüsü kontrolleri pozitif çıktı.

SAĞLIK OCAĞI KAPATILMADI

Dün Batıkent Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi ve hemşirelerin rahatsızlıkları üzerine yapılan kontrollerinde bir kısmında corona virüsü tespit edildi. Virüs tespit edilen aile hekimleri ve hemşireler evlerinde 14 gün süre ile karantina altına alınırken sonuçları negatif çıkan sağlık merkezi personeli ise bugün görevlerinin başında hizmet vermeye başladılar.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmetlerin aksamaması için sağlık merkezinin kapatılmadığı öğrenildi. Ayrıca 3 gün içerisinde Batıkent Gökkuşağı Aile Sağlığı Merkezi’ne tedaviye gidenler, kontrole gidenler, ilaç yazdırmaya gidenler veya bir yakınını götürenler tespit edilerek onların da test yapılması ya da karantina altına alınması çalışmaları yürütüldüğü öne sürüldü.