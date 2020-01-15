Tıp dünyasını ikiye bölen ‘kahvaltı’ tartışması büyüyor

Doktor Mehmet Öz'ün kahvaltıya ilişkin sözleri tıp dünyasını ikiye bölerken Öz'ün “sabah kahvaltısının yasaklanması' yönündeki önerisine Doktor Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç tepki gösterdi. Saraç, “Öneriye katılmıyorum, kahvaltıyı kral, öğlen yemeğini prens akşam yemeğini fakir gibi yiyin” dedi.

Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Obeziteyle Mücadele Komisyonu Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ı dinledi. Saraç, toplantı öncesinde ise gazetecilerin, tıp dünyasında yeni bir tartışma başlatan Dr. Mehmet Öz'ün “Kahvaltı yapmaya gerek olmadığı, acıkmadan yemek yememek” gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Dr. Öz'ün kahvaltı konusundaki sözlerinde sadece ‘acıkmadan yememe' kısmına katıldığını belirten Saraç, “Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, ‘Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin’ diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü” dedi.

NE YEMELİ NE YEMEMELİ?

Saraç, sağlıklı bir kahvaltıda yenilmesi ve yenilmemesi gerekenler hakkında da bilgi verdi. Saraç “Klasik Türk kahvaltısı; hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı. Yumurta, belki bir parça çökelek gibi az yağlı, bol ‘D’ vitaminli, kalsiyumlu bir peynir. Bol yeşillik, üstüne limon sıkarak, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi maya ile mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, bir dilim kadar. Yanında da alkali bitki çayı, tercihim yeşil çaydır ama klasik Türk çayı da olur şekersiz olmak şartıyla. Bir tatlı kaşığı da bal veya tahin pekmez, şahane, sağlıklı güzel bir kahvaltıdır. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim” dedi. Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, “Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum” karşılığını verdi. Hamur işi, şeker olan bir kahvaltıdan bahsetmediğini dile getiren Saraç, haftada iki kez, özellikle kışın tarhana, mercimek çorbalı kahvaltıyı da önerdiğini bildirdi.

İKİ ÖĞÜN YEMELİ

Saraç, günde kaç öğün yemek yenmesi gerektiğine yönelik soruya ise kendisine göre iki öğün beslenilebileceğini söyleyerek yanıt verdi. Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlığa katıldığını dile getiren Saraç, ramazan orucunda bunun yapıldığını ve bir öğünün çıkarılabileceğini vurguladı. Saraç, akşam yemeğini kışın saat 18.30-19.00, yazın da 19.30-20.00’den sonra yememek gerektiğini belirtti.

SATIR: DEMLİ ÇAY, EKMEK, BAL VE PEYNİRLE KAHVALTI YAPIYORUM

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da gazetecilerin sorusu üzerine kahvaltı yapmadan asla evden çıkmayacağını kaydetti. Satır, kahvaltıyı önemli bulduğunu ve mesaiye başlamadan evvel demli çayla kahvaltı yaptığını, ekmek, bal ve peynir yediğini söyledi. Dilekçe Komisyonu Başkanvekili AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de evden kahvaltı yapmadan çıkmadığını ifade ederek, kahvaltının önemli olduğunu belirtti.

MİDENİN ÜÇTE BİRİNDE YEMEK, ÜÇTE BİRİNDE SU ÜÇTE BİRİNDE HAVA

Bir doktor olarak geç saatlerde yemek yememek gerektiğini tavsiye eden Tamer, günde üç öğün yemek yenilebileceğini ancak Hz. Peygamber’in de tavsiyesi üzerine midenin üçte birinde yemek, üçte birinde su, üçte birinde de hava bulunmasının sağlık açısından da iyi olacağını dile getirdi. Gazetecilerin sorusu üzerine kendisinin şişman olduğunu belirten Tamer, obezite üzerinde bir yıldır çalıştıklarını kaydetti.