Tırnak batması belirtileri nelerdir? Tırnak batmasında iltihap nasıl kurutulur?

Aşırı tırnak uzaması, tırnağın cildin içine doğru uzaması, ayak parmaklarını sıkan ya da aşırı baskı yapan ayakkabı kullanımı, aşırı terleme, ayak travmaları ve cilt hastalıkları gibi nedenlerle oluşan tırnak batmasının belirtileri nelerdir? Tırnak batmasında iltihap nasıl kurutulur? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

TIRNAK BATMASI NEDİR?

Tırnak batması tıbbi dilde onikokriptoz olarak bilinir ve genelde tırnak çevresindeki yumuşak dokudaki mikrobik enfeksiyon sebebiyle gelişir. Çoğu zaman acı verici, kızarmış ve iltihaplıdır.

TIRNAK BATMASI BELİRTİLERİ

Tırnak batmasında en sık görülen belirti ağrıdır. Ağrı tırnağın bir veya iki tarafında olabilir ve dokunmakla artar.

Tırnak batmasında görülebilen diğer belirtiler şunları içerebilir:

– Tırnak yatağında hassasiyet

– Tırnak etrafında kızarıklık

– Tırnak çevresinde şişme

– Tırnak çevresindeki dokuda ısı artışı ve akıntı

Aşağıdaki durumlarda ise doktora başvurmakta fayda vardır:

– Parmakta ciddi ağrı ve rahatsızlık hissi

– Tırnak yatağında irin veya yayılma eğilimi gösteren kızarıklık

– Ayaklara kan akışının zayıf olmasına neden olan şeker hastalığı, ateroskleroz ya da başka bir sağlık sorununun varlığı

TIRNAK BATMASI NASIL GEÇER?

Ayağınızı sıcak suda günde 4 kez bekletin. Ayağınızı bekleteceğiniz suya sabun, tuz ya da antibakteriyel ilaçlar eklemenize gerek yoktur.

İltihaplanmış bölge de dahil olmak üzere ayağınızı günde 2 kez sabunlu suyla iyice yıkayın. Günün geri kalan kısmında ayağınızın temiz ve kuru kalmasına özen gösterin.

Yüksek topuklu ayakkabılar ya da dar kalıplı sıkı ayakkabılar giymekten uzak durun. Tırnak batması geçene kadar sandalet gibi rahat ve açık ayakkabılar giymeyi tercih edebilirsiniz.

Deriye batmakta olan tırnağın köşesini kaldırmaya çalışın. Tırnak ile deri arasına bir parça pamuk sararak sağlam duracak şekilde yerleştirin.

Aralarında boşluk olması gerekmektedir. Bu acı veren bir işlem olmasına rağmen evde tedavinin en önemli kısmıdır. Ayağınızı sıcak suda beklettikten hemen sonra araya koyduğunuz pamuğu biraz daha ileriye itin ve pamuğu her gün değiştirin. 7-15 gün içinde tırnağınız büyüyecek ve batma problemi geçecektir.

Bu aşamalarda bölgenin acımasına yönelik ağrı kesici kullanabilirsiniz.

TIRNAK BATMASINDA İLTİHAP NASIL KURUTULUR?

Tırnak batması nedeniyle oluşan iltihabı kurutmak için yapabileceklerden bazıları şunlardır:

– Sarımsak sahip olduğu antibiyotik özellikleri sayesinde tırnak batması sorunu sebebiyle oluşmuş enfeksiyonu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bir diş sarımsağı havanda dövün ve tırnağınıza uygulayın. Yara bandıyla üstünü kapatın ve bir gece bekletin. Bunu parmak tamamen rahatlayana kadar her gün tekrar edin.

– Bir diğer doğal bir antibiyotik olan soğan, tırnak batması için de en etkili çözümlerden bir başkasıdır. Bir adet soğanı haşladıktan sonra ezin ve ılık haldeyken temiz bir bezin üzerine yerleştirip iyice yayın. Soğan lapasını tırnak batığı oluşan bölgeye temas ettirerek sürün ve daha sonra soğanlarla birlikte bir bandajla sarın. Bu şekilde en az iki saat bekletin.

– İngiliz tuzu banyosu üst deriyi onarır ve tırnak batması sorunu için bir önlem olarak bilinir. Bunun için suyu ayağınızın dayanabileceği kadar ısıtın. İngiliz tuzunu ekleyin. Ayağınızı 15 dakika boyunca suyun içinde tutun. Sonra kurulayın ve çorap giyin.

– Elma sirkesi, tırnak batmasında etkili bir diğer çözümdür. Antibakteriyel özellikleri iltihaplanmış bölgeyi korur ve hassasiyete sebep olan iltihaplanmayı azaltır. Elma sirkesini bir litre sıcak suya ekleyin, sonra ayağınızı sokun. 20 dakika bekleyin sonra kurulayın. Bunu bir hafta boyunca her gün tekrar edin.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

– Tırnaklarınızı ve tırnak etlerini düzgün şekilde kesmeye dikkat edin.

– Kestiğiniz tırnağın kenarlarının keskin ve sert kalmaması için mutlaka törpüleyin.

– Ayağınızı çok sıkan ayakkabılar giyinmekten kaçının, ayağınızın doğal şekline uygun olanları tercih edin.

– Ayakkabılarınızın hava geçirdiğine ve ayağınızın nefes aldığına emin olun.

– Çok yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durun

– El ve ayaklarınızı düzenli olarak nemlendirin, bunun için E vitamini veya bitki yağları içeren kremleri kullanın.

– Tırnak batması olan bölgede mantar oluşmuşsa, her gün bir damla saf çay ağacı yağı damlatın, çok güçlü bir mantar ilacıdır.

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