Tırnaklarına bak hastalığını öğren

Beau çizgileri: Tırnakta ortaya çıkan enine çöküntülerdir. Tırnağın büyümesini etkileyecek kadar şiddetli bir hastalığa bağlı olarak birden fazla tırnakta veya tüm tırnaklarda ortaya çıkar. Bu duruma çeşitli enfeksiyonlar, ilaçlar, otoimmün hastalıklar neden olabilir.
Beyaz bantlar: Karaciğer sirozu, kronik konjestif kalp yetmezliği, yetişkin başlangıçlı diyabette görülebilir. Tırnağın serbest kenarında görülen beyazlık siroz, tırnağın dip kısmındaki beyazlık ise kronik böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.
Sarı tırnak sendromu: El-ayak tırnakları sert, kıvrık, sarı-yeşil görünüm alabilir. Lenfödem ve plevral problemlerle birlikte tanımlanır.
Çomak parmak: Tırnağın eğimindeki artış ve etrafındaki yumuşak dokudaki kalınlaşma ile ortaya çıkar. En sık kronik akciğer, kalp, karaciğer ve tiroid hastalıklarında görülür.
Kaşık tırnak: Tırnak plağının kaşık şeklini almasıdır. Demir eksikliğinde çok görülür. Çocuklarda özellikle ayak başparmak tırnağında görülebilir. Mantar enfeksiyonu, diyabet, lupus, tiroid hastalıklarında da görülebilir.
Tırnakta fosfor rengi: Wood lambasında (cilt analiz lambası) fosforlu bir renk gördüğümüz tırnak rengi değişikliğine Covid-19 pozitif kişilerde ve bu hastalık nedeniyle kullanılan ilaçlar dolayısıyla oluştuğu düşünülmektedir.
Melonoşi: Uzunlamasına koyu renkli çizgilenmelerle karakterizedir. İlaçlar, Addison hastalığı, AIDS, hipertriodi, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksikliği, Cushing sendromunda görülebilir.
Tırnak mantarı: Şeker hastalığı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Mantar sporları, havlu, mayo, terlik ve şezlong gibi eşyalarda uzun süre yaşar. Yüzme havuzu, duş, sauna, fitness salonları ve soyunma odaları da riskli alanlardır.
Tırnak batması: Dikkate alınması gereken, mutlaka dermatolog kontrolünde tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Öte yandan sedef tırnağı, liken planus (bir tür deri hastalığı) da tırnak tutulumu olan, dermatolojik hastalıklardır.