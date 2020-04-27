Toksik şok sendromu nedir? Toksik şok sendromu neden olur?

Bakterilerin sebep olduğu toksik şok sendromu merak konusu. İşte toksik şok sendromuna dair detaylar…

TOKSİK ŞOK SENDROMU NEDİR?

Toksik şok sendromu Stafilokokkus Aureus adı verilen bir bakterinin salgıladığı toksinler tarafından meydana getirilen, hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilecek ciddi bir enfeksiyondur. Son derece nadir görülür. Bir çeşit kan zehirlenmesi olarak kabul edilebilir. S. Aureus pek çok insanın cilt, burun, dirsek, vajina gibi bölgelerinde normalde bulunan bir bakteridir. Özellikle cilt enfeksiyonlarındaki en önemli patojen olan bakteri, çok nadir durumlarda ürettiği toksin (zehir) ile TSS’na yol açabilir. Özellikle mensturasyon zamani genc kadınlarda görülür ve intravajinal tampon kullanımında daha sıktır.