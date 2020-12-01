Trabzon’da corona virüsü vaka sayısı yüzde 40 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 artış gösterdi.

“Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük” diyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, şunları söyledi:

– Mayıs ayına kadar yapılan test sayılarımız 500-600, 1 Haziran-1 Eylül arasında gelen test sayılarımız 800 civarındaydı. 1 Eylül’den sonra gelen sayılar ise 1300’leri bulabiliyor. Oranlar, test sayılarındaki pozitifliklerle ilk dönemde yüzde 20’lerde, ikinci dönemde yüzde 10’larda iken şimdi ise yüzde 40’a ulaştı.

TOPLUMUN UYUMU BİRAZ DÜŞMÜŞTÜ

– Maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla beraber yaşamayı kabullenmemiz gerekiyor. Yalancı bir özgüvenle tedbirlerden vazgeçersek pandeminin şiddetlenebileceğini gözden kaçırmamalıyız. Şimdi olan durum aslında budur. Toplumun uyumu biraz düşmüştü. Toplantılar, düğünler ve etkinlikler gözden ırak da olsa yapılmaya çalışılıyordu. Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük ve bunun sonuçlarını vakaların çoğalmasıyla görmüş olduk. (DHA)

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