TTB: Deprem bölgesinde Covid-19 hastalarının takibi aksıyor

Geçen Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası yıkımların yaşandığı İzmir'de inceleme yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) heyeti değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Depremin yaşandığı bölgede sağlık çalışanlarının yoğun olarak yaşadığı, sağlık çalışanı ve akrabalarından çok sayıda yaralı ve ölüm olduğu belirtilen raporda, yaşanılan travmanın sağlık çalışanlarını etkilediği belirtildi. TTB, “Sağlık çalışanlarını da etkilediği göz önüne alınarak destek sağlık çalışanları görevlendirilmelidir. Gerektiğinde TTB bu konuda görev almaya hazırdır” görüşü paylaşıldı.

SÜREKLİ VE YAYGIN COVİD-19 TESTLERİ YAPILMALI

Covid-19 pandemisi nedeniyle deprem bölgesinde sağlık çalışmalarının daha da zorlaştığına yer verilen raporda “Kurtarma alanlarında ve yaralı transportlarında fiziksel mesafe, maske ve hijyen kuralları gibi önlemler aksıyor. Bölgede sürekli ve yaygın testler acilen yoğun şekilde planlanmalı ve yapılmalı. Maske, hijyen malzemesi, koruyucu ekipmanların ücretsiz ulaşılabilir ve yeterli olması için her türlü önlem alınmalıdır” denildi.

HASTA TAKİBİ AKSIYOR

Deprem anında Covid-19 hastalarının da panikle dışarı çıktıklarına yer verilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Hastanelerde takip edilmekte olan Covid-19 tanılı hastaların panik anında servislerden dışarı çıktıkları bildirildi. Bu nedenle tüm sağlık kurumlarındaki sağlık çalışanlarına hızla Covid-19 testi yapılmalı. Deprem öncesi Covid-19 tanısı almış hastaların takibi aksıyor. Hasar görmüş Aile Sağlığı Merkezi binalarına giriş yapılamıyor. Takipli Covid-19 hastalarında sorun yaşanıyor. Koruyucu sağlık hizmetleri için öncelikli olmak üzere sağlık çalışanı takviyesi gerekiyor. Bölgede yeni salgınların önüne geçilmesi için isteyen tüm yurttaşlara İnfluenza aşısı da yapılmalıdır. Depremzede sağlık çalışanlarının mağduriyetleri görmezden gelinerek sağlık hizmetlerini sunmaları beklenemez.”