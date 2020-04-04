TTB Diyarbakır Şube Başkanı Demir: Testi negatif çıkan ‘coronalı’ hastalar var

SÖZCÜ’ye konuşan Diyarbakır Türk Tabipleri Birliği Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, corona virüsü (Covid-19) testlerinin yeterince yapılmadığını belirterek alt yapısı olan bütün hastanelere Covid-19 testinin dağıtılması gerektiğini ifade etti.

“DİYARBAKIR'DA HÂLÂ YETERİNCE TEST YAPILAMIYOR”

Salgınla mücadele hakkında bilgiler veren Demir, şöyle konuştu:

* Şu an yetkililer tarafından hem kamusal hem de toplumsal alanda birçok önlem alınmış durumda.

* Sağlık Bakanının da açıklamasında değindiği gibi artık il il yayılan bir salgınla karşı karşıyayız.

* Dolayısıyla bu salgın bütün topluma yayılmışken tedbirlerin daha çok artırılması gerekiyor.

* Dünya örneklerine baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği bir şey var; ‘siz ne kadar test yapıp, toplumda var olan vakaları ayrıştırabilirseniz o kadar bu salgınla mücadelede başarılı olacaksınız'.

* Bu yüzden biz test sayılarının yükseltilmesini ve tedbirlerin artırılmasını istiyoruz.

* Çünkü testler yapıldığında toplumdaki vaka sayısını tespit edip ayrıştırıldığında toplumda bu virüse bulaşmamış insanları da korumuş oluruz.

* Bu yapılmadığı sürece ne yazık ki daha fazla corona virüsü yayılmaya devam edecektir.

* Son haftalara baktığımızda test sayısında bir artış var ama kimi yerlerde test sayısı çok az.

* Örneğin Diyarbakır'da hala yeteri kadar test yapılmadığını düşünüyoruz.

* Çünkü şu an sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test yapılıyor bu sayının artırılması ve altyapısı olan bütün hastanelere testlerin dağıtılıp yapılması lazım.

* Daha sonrasındaki ikinci adım ise corona virüsü teşhisi konulan kişiler için bölge bölge hatta mahalle mahalle karantina ve izolasyon yapılması gerektiğini düşünüyoruz.



“HASTA SAYISI SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AÇIKLADIĞI SAYININ DAHA DA ÜSTÜNDE”

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hasta rakamlarının gerçekten uzak olduğunu belirten Demir, şu şekilde konuştu:

* Sağlık Bakanlığı'nı paylaştığı vakalar sadece testi pozitif çıkan vakalardır.

* Ama bunun dışında da testi negatif çıkan ancak klinik tablosu coronaya uygun çok hasta var.

* Şu an da hastanede takip edilen ve corona virüsü tedavisine başlanmış hasta sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının çok daha üstünde.

* Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaşımlarında da sadece test sonucu pozitif çıkanlarının yeterli olmadığını bununla birlikte klinik tablonun da değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor.

* Bu yüzden vaka sayıları paylaşılırken sadece testi pozitif çıkanlar değil de diğer bütün bulguların da paylaşılması gerekir.

* Ya da pozitif çıkan vakaların yanında klinik tablosu takip edilen kişilerin de bilgileri paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

“KORUYUCU GÖZLÜK VE TULUM SIKINTISI VAR”

Genel stok durumundan dolayı hastanelerin malzeme sıkıntısı çektiğini söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanı açıklamasında bazı yerlerde hala malzeme sıkıntısı çekildiğini ifade etti aslında kendisi de bunu kabul etti.

* ‘Bunların tek tek bize bildirilmesi gerekiyor' ifadesini kullandı.

* Bizim de sahada aldığımız verilere göre bunları paylaşıyoruz.

* Dolayısıyla bizim sahada aldığımız bilgilere göre hala birinci basamak hastanelerinde ve diğer bazı hastanelerde hala koruyucu gözlük ve tulum sıkıntısı olduğu dile getiriliyor.

* Yine bu dağıtılan malzemelerin niteliği noktasında da sıkıntılar olduğu bize gelen bilgiler arasında.

* Hem İl Sağlık Müdürü hem de Valilikle görüşmelerimiz de bunu özellikle dile getirdik.

* İlimizde sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısını giderilmeye başladığını ancak hala belli hastanelerde ve birinci basamakta sıkıntılar olduğu bilgisi bize gelmektedir.

* Maalesef Türkiye'de yaşanan genel stok durumundan dolayı bazı yerlerde malzeme sıkıntısı yaşıyoruz.

“YAŞANILAN OLAYLARI TECRÜBE EDEREK PLANLAMA YAPMAMIZ LAZIM”

“Corona virüsü salgınıyla ilgili önümüzde bir İtalya tecrübesi var” ifadelerine kullanan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İtalya'da şu anda yüzlerce sağlık çalışanı ne yazık ki yaşamını yitirdi.

* Türkiye'nin salgın noktasında benzetildiği ülke İtalya.

* Dolayısıyla yaşanan olayları tecrübe ederek ona göre önümüzde bir planlama olması lazım.

* Türkiye'de sağlık çalışanlarının hem koruyucu malzeme hem de çalışma şartları bakımından iyileştirmeler gerekiyor.

* Sağlık çalışanlarının mesaisi, kalacak yerlerinin tam anlamıyla planlamasının yapılması gerekiyor.

* Sağlık çalışanları bu hastalığa yakalandıkları zaman ne yazık ki personel yetersizliğinden dolayı sağlık sistemi çökecek.

* Aynı zamanda sağlık hizmeti verirken diğer vatandaşlara da bu hastalığı yayma riski var.

* Çünkü çalışırken diğer hastalarla yakın temasta oluyoruz.

* Özellikle bütün hastanelerde tiraj sisteminin tam anlamıyla uygulanması gerekiyor.

* Corona virüsü poliklinikleri ve normal diğer hastaların kesinlikle ayrılması lazım.

* Bu ayrılmadığı sürece hastaneler bir salgın ortamına dönüşecektir buda çok daha kötü bir durumu ortaya çıkartacaktır.