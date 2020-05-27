TTB, DSÖ’nün listeden çıkardığı ilacı Bakanlığa sordu

TTB Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurması üzerine bir açıklama yaparak, Türkiye'de hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verilerin ne durumda olduğunu sordu.

Bu gelişmenin tüm COVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye'de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE TÜM OLGULARA VERİLİYOR

Dünyada COVID-19 tedavisi konusunda henüz standart öneriler bulunmadığını hatırlatan TTB Merkez Konseyi açıklamasında, ülkelerde farklı uygulamalar olabildiğini belirtti.

Konsey “Tüm COVID-19 olgularına değil de, sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye’de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, tüm COVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan ülkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açmaktadır” diyerek tüm kesimlerin COVID-19 tedavisinde standart bir yaklaşım olmasını beklediğinin altını çizdi.

“İVEDİLİK PAYLAŞILMASINI BEKLİYORUZ”

TTB Merkez Konseyi açıklamasının son bölümünde “COVID-19 pandemisini ‘başarılı’ bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve COVID-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden, ülkemizdeki COVID-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere vb. ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır.

Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Temel İlaçlar Listesi’nde yer alan ilaç, listeden çıkartıldı.