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TTB: Hava kirliliğine bağlı ölümler artacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni eleştirerek “Araba lastiği ve plastik çöplerin yakılmasına izin vererek toplum sağlığıyla oynamayın. Bu yasa teklifi kanunlaştığı takdirde, hava kirliliği ve hava kirliliğine bağlı ölümler artacaktır.” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 16:42, 18/11/2020
Haberler Sağlık
TTB: Hava kirliliğine bağlı ölümler artacak

TTB Merkez Konseyi,TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeye açılan torba yasadaki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni  eleştirdi. Teklifin, ekonomik büyüme adı altında insan ve çevre sağlığı açısından yeni tehditler doğuracak maddeler içerdiğine dikkat çeken TTB, “Bu yasa teklifi kanunlaştığı takdirde, hava kirliliği ve hava kirliliğine bağlı ölümler artacaktır.” uyarısı yaptı.

“KİRLİLİK ARTACAK”

Torba yasa ile  doğayı ve doğal yaşam alanlarını sömürerek yok eden bir avuç maden ve enerji şirketine yeni imtiyazlar ve teşvikler sağlanacağını belirten TTB; “Yenilenebilir enerji kapsamı genişletilerek,havuz çamurları, belediye atıkları, atık araba lastiklerinin ve plastik çöplerin yakılarak elektrik üretilmesinin önü de açılıyor. Böylece  Ülkemizde zaten var olan hava kirliliği daha da artacak, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde görülen olumsuz etkileri çok daha ciddi boyutlarda görülmeye başlanacaktır” dedi.

“HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI ÖLÜMLER ÇOĞALACAK”

TTB açıklamada 2019 yılında hava kirliliğinden 31 bin 476 kişinin öldüğüne dikkat çekerek, “2019 yılında Türkiye'de hava kirliliğine atfedilen ölüm yüzdesi tüm ölümlerin yüzde 7,9'u olarak saptanmıştır. Bu yasa teklifi kanunlaştığı takdirde, hava kirliliği ve hava kirliliğine bağlı ölümler artacaktır” denildi. Ardından  “Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildiği takdirde; çok sayıda yeni maden sahası ve lastik, belediye atığı yakan biyokütle santralleri kurulacak. Bu santrallere ödediğimiz vergilerden de teşvik verilecek” ifadelerini kullandı. TTB kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini de kaydetti.

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