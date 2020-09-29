TTB: Hekimler Şehir Hastanesi’nde günde 20 bin adım atıyor

TTB'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı pandeminin 6. ay değerlendirme raporu için Şehir Hastanelerini inceleyen TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu Üyesi Dr. Bayazıt İlhan, Şehir Hastanelerinin işleyişlerinde ve sağlık hizmet sunumunda güçlükler yaşandığını belirti. Bu hastanelerdeki sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

İlhan, Şehir Hastanelerinin pandemi hastanesi olmasının tedirginlik yarattığını, Pandemi nedeniyle kimi illerde elektif cerrahi işlemlerin devlet hastanelerinde yapılmamasının hastaları özel hastanelere gitmeye yönlendirdiğini, ekonomisi iyi olmayanların tedaviyi ertelediğini belirtti. Şehir Hastanelerinde çift başlılık nedeniyle verilen hizmetlerin büyük bölümünde sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

10 HASTANE İÇİN 30 HASTANE KAPATILDI

Şehir Hastaneleri açılırken yapıldığı ilde o yatak kapasitesi kadar hastane kapatılıp veya yataklarının eksiltildiğini hatırlatan Dr. Bayazıt İlhan şunları söyledi:

“*Buna istisna pandemi döneminde son açılan İstanbul Başakşehir ve Konya Şehir Hastaneleri oldu. Bu hastaneler gerekçe gösterilerek hastane kapanmadı. Ancak bu durumun kalıcı mı yoksa pandemi nedeniyle geçici mi olduğu, resmi olarak açıklanmadığı için bilinmiyor.

*Diğer açılan 10 şehir hastanesi için ise Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde otuza yakın hastanenin ya tamamı kapandı ya yatak sayıları azaltıldı ya da hastanelerin binaları yer değiştirdi. En çok hastane Ankara'da kapatıldı. Ankara'da tamamı eğitim ve araştırma hastanesi vasfında ve Türkiye'nin en köklü hastanelerini içeren altı hastane kapatıldı”.

VATANDAŞ ÖZEL HASTANEYE GİDİYOR

Covid-19 sürecinde, Şehir Hastanelerinin pandemi hastanesi haline getirilmesine dikkat çeken Dr. İlhan sözlerine şöyle devam etti:

“*Çok sayıda hastanenin bir araya getirilmesi ve mevcut hastanelerin kapatılması, tüm Şehir Hastanelerinin pandemi hastanesi olması, aşırı iş yükü nedeniyle COVID-19 dışındaki pek çok hasta devlet hastanelerinde tedirgin olmadan sağlık hizmeti alamaz hale geldi.

Pandemi nedeniyle kimi illerde elektif cerrahi işlemlerin devlet hastanelerinde yapılmaması hastaları özel hastanelere gitmeye yönlendirdi. Ekonomik durumu yetersiz olan yurttaşlarsa ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini belirsiz bir tarihe ötelemek zorunda kaldı”.

HASTANE İÇİNDE GÜNDE 20 BİN ADIM

Dr. İlhan, salgın döneminde Şehir Hastanelerinde pek çok servisin COVID-19 kliniğine dönüştürüldüğünü, bu dönüşümün çalışan sağlık personelinin uyumunu zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yatak başına kapalı alanının çok fazla olması nedeniyle, hekimler ve sağlık çalışanları hastane içerisinde hizmet sunmak zorunda kaldıkları mesafenin çok artmış olması yüzünden hem günlük mesai saatleri içerisinde hem de nöbetlerde çok fazla efor tüketmek zorunda kalıyor. Bazı hekimler nöbetleri sırasında yirmi binden fazla adım atmak zorunda kaldıklarını bildiriyor. Salgın döneminde bu zorlukların ne kadar sıkıntı yarattığı ortadadır.”