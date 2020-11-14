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TTB: Hemşire Melek Erciyes, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Çankırı Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Melek Erciyes'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncellenme: 16:11, 14/11/2020
Haberler Sağlık
TTB: Hemşire Melek Erciyes, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran TTB, “Çankırı Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Melek Erciyes’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına baş sağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

“GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN…”

AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Erciyes'in yakınlarına baş sağlığı dilediği bir mesajı sosyal medyadan paylaşarak, “Çankırı Devlet Hastanemizde sağlığımız için gece-gündüz demeden hizmet eden sağlıkçılarımızdan, Hemşire Melek Erciyes kardeşimizde aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

AKP Çankırı hemşire Sağlık sosyal medya
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