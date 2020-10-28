TTB: İzin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz!

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirmesi, yasal mazeret hariç yıllık izinleri durdurmasına tepki gösteren TTB Merkez Konseyi, “Bizler izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz! TTB ve sağlık emek örgütleri ile birlikte sağlık çalışanlarının hakları için sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“İSTİFA VE EMEKLİLİK HAKLARI GASP EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Hem toplum hem de sağlık çalışanlarının sağlığı için 8 aydır uyarı görevlerini yerine getirdikleri belirtilen açıklamada, “Öneri ve uyarılarımız dikkate alınmadı. Ülkemizde salgının boyutu endişe verici bir hal almaya başladı. Yöneticiler çözümü sağlık çalışanlarını daha çok çalıştırarak bulmaya çalıştığını, dün yayınladığı genelge ile duyurdu. Artan istifalar ve emeklilikler konusunda uyardığımız Sağlık Bakanlığı çözümü izin, emeklilik ve istifa hakkımızı yasaklamakta buldu. Tükenmişlik sonrası ‘artık gücüm kalmadı mesleğimden vazgeçiyorum' deyip çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızın istifa, emeklilik hakları gasp edilmeye çalışılıyor” denildi.

TEST VE GRİP AŞISI TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Tükenen bir sağlık çalışanından sağlık dağıtmasının beklenemeyeceği belirtilen TTB Merkez Konseyi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; “Sağlık çalışanları risk altındayken nitelikli koruyucu ekipman, yeterli sayıda test ve grip aşısı taleplerimizi yerine getirmeyen, hastayken bile çalışmak zorunda bırakan ya da hastalık izni aldığımızda maaşlarımızı kesen, ek ödemeleri hastane yöneticilerinin inisiyatifine bırakarak ya adaletsiz dağıtılmasına ya da hiç dağıtılmamasına sebep olanlar bizi hızla tüketmeye devam ediyor.”

“HASTALANDIK, TÜKENDİK, ÖLDÜK ARTIK YETER DİYORUZ”

Sağlık çalışanlarının tüm risklere rağmen salgınla mücadele ettiğine yer verilen TTB açıklamasında, “Hukuksuz uzun çalışma saatlerinde, koruyucu malzeme olmamasına rağmen, izolasyon süremiz bitmemesine ve meslek hastalığı talebimiz karşılanmamasına rağmen hasta iken çalıştık. Ailemizden uzak kalarak, ek ödeme yapılmamasına rağmen çalıştık. Bizler için bir aşı dahi temin edilmemesine rağmen çalıştık, hastalandık, tükendik, öldük. Artık yeter diyoruz!” denildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNE NEDEN OLDUNUZ”

TTB Merkez Konseyi, bakanlığın pandemiyi yanlış yönettiğini belirterek “Hastanelere gerek kalmadan epidemiyolojinin gerekleri doğrultusunda enfeksiyon zinciri birinci basamakta kırılarak pekala kontrol altına alınabilirdi. Siz hastanelere yığılmalara, sağlık personelinin yorulmasına, tükenmişliğe sürüklenmesine sebep oldunuz. Şimdi yükümüz daha da arttı. Sağlıkçıları dönüşümlü çalıştıracak şekilde gerektiğinde izin kullanmalarını teşvik edeceğinize, zorla çalıştırmaya kalkıyorsunuz. Yasaklamalar ile bizi daha fazla tüketiyorsunuz! Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi ve sağlık çalışanlarının korunması yetkililerinin sorumluluğu ve görevidir. Bizler izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz” dedi, yasal hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.