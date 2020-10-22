TTB: Sağlık Bakanlığı influenza salgınında da yetersiz

TTB Merkez Konseyi yaptığı yazılı açıklamada bir kez daha dikkatleri “Covıd-19 + İnfluenza=Kusursuz Fırtına” olasılığına çekti. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığı, şeffaf davranmadığı öne süren TTB açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizliği, Covid-19 salgınında olduğu gibi influenza salgınına karşı hazırlıkta da ne yazık ki açıkça görülüyor” denilerek toplum sağlığı açısından zor bir dönemden geçildiğinin altı çizildi.

KUSURSUZ FIRTINA OLASILIĞI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı uyarıyı hatırlatan TTB açıklamasında, “Tıp literatürünün en büyük korku olarak ifade ettiği “Covıd-19 + İnfluenza = Kusursuz Fırtına” olasılığı ne yazık ki giderek artıyor. Konunun ciddiyeti nedeniyle bu yıl, DSÖ 6 ay üzerindeki herkese influenza aşısını önerdiğini ilan etti. İnfluenza ve Covid-19 birlikteliğinin bu korkutucu etkisini önlemek için birçok ülke de influenza aşısı stoklarını tamamlayacaklarını ilan etti, ediyor” ifadelerine yer verilerek DSÖ kriterlerine göre yaşı 6 ay üzeri olan her bireyin aşılanıp, aşılanamayacağını sordu.

3 AY ÖNCEKİ UYARI HATIRLATILDI

TTB olarak Sağlık Bakanlığı'nı birçok defa, influenza mevsiminin yaklaşmakta olduğu ve yeterli aşı stoku için gerekli hazırlıkları yapması gerektiği yönünde uyarıları hatırlatılarak, “En son Sayın Sağlık Bakanı'na 7 Ağustos 2020 tarihinde gönderdiğimiz mektubumuzda ‘Yürütülecek kapsamlı hazırlıklara gereksinim vardır. Yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması sağlanmalıdır' şeklinde uyarmıştık. Bu uyarılara rağmen gerekenlerin yerine getirilmediğini; kaç doz aşının temin edildiğinin bile halka şeffaflıkla açıklanamadığını üzülerek görüyoruz” denildi, Türkiye'nin kendi aşısını neden üretemediği soruldu.

TTB: BAKANLIK YETERSİZ

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgınında olduğu gibi influenza salgınına karşı hazırlıkta da yetersiz kaldığı belirtilen TTB açıklamasında şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı pandemiyle mücadelede toplumu/sağlık çalışanlarını yeterli ve düzenli bilgilendirmemekte; yeterli ve ihtiyacı karşılayacak organizasyonu yapamamaktadır. Son günlerde aile hekimleri için influenza aşısı yapılacak kişilerin belirlenmesinde, bilimsel alt yapıdan uzak-anlaşılmaz, puanlama sisteminin getirilmesi de bu yetersizliğin bir diğer yansımasıdır. Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp-akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi ‘İnfluenza açısından 1.öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz' ibaresi çıkmıştır. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.”