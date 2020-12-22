TTB: Sonbaharda 3 milyon kişi Covid-19 geçirdi

TTB'nin Aile Hekimleri Kolu'nun 9-14 Aralık tarihleri arasında 75 ilden bin 520 hekimin katılımıyla düzenlendiği 4. anketinin sonuçları açıklandı. Ankete katılan hekimler, bir yandan pandemiyle mücadele ederken, diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın akıl ve bilimden uzak uygulamalarıyla uğraştıklarını, siyasi ve ekonomik kaygılarla pandemi yönetilemeyeceğini dile getirdi.

Ekimin ortalarından başlayıp, Kasım ayında etkili olan ve Aralık'ta devam eden salgını ele alan anketin sonuçlarını Dr. Emrah Kırımlı açıkladı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR

Türkiye'de salgının İstanbul'daki etkisiyle izlendiğini, önlemlerin ona göre alındığını söyleyen Kırımlı, “İstanbul'da salgın çoğalınca önlemler alınıyor, azalınca gevşiyor. Bu günlerde İstanbul'da tekrar azaldı, muhtemelen tedbirler yine gevşeyecek. Okullar açılacak, sınavlar yüz yüze yapılacak. Ama Türkiye'nin gerçekleri öyle değil. Günlük açıklanan resmi verilerdeki 30 bine baktığınızda salgının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. İllere göre değerlendirdiğimizde Kasım'dan Aralık ayına geçişte vakaların yoğun olduğu İstanbul'da yüzde 50'den fazla düşüş oldu. Bursa ve Ankara'da düşüş yaşandı. Ama İzmir'e baktığınızda Ekimden itibaren sürekli artış var. Adana ve Hatay'da 4 katına, Muğla iki katına, Artvin, Aydın'da üç katına çıkmış” diyerek önlemlerin sadece ekonomik kaygılar göz önünde bulundurularak İstanbul'a göre alınmaması uyarısı yaptı.

SADECE SONBAHARDA 32 MİLYON KİŞİNİN COVİD-19 GEÇİRMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Ankete katılan hekimlerden gelen verileri de açıklayan Kırımlı, Kasım ayında Aile Hekimi başına düşen pozitifli hasta sayısı 19 iken, Aralık ayında 22'ye çıktığını söyledi. Anket yapılan dönemde iki milyona yakın kişinin Covid-19 geçirdiğini söyleyen Kırımlı, “Anket yaptığımız 10 günlük dönemlerin dışında kalan 20 gün için değişim Sağlık Bakanlığının yayınladığı artış hızının altında bile hesaplansa sadece sonbaharda Türkiye'de neredeyse 3 milyon kişi Covid-19 geçirdi. Daha öncesinden söz etmiyorum bile. Bunu fazladan ölüm sayılarıyla da takip edebiliyoruz. Covid-19 öldürme hızı ile bizim tespit ettiğimiz sayılar bir birine daha yakın” ifadelerini kullandı.

15 BİN ASM ÇALIŞANI POZİTİF

Kırımlı, virüsün yoğun olduğu illerde hekim ve sağlık çalışanlarının durumunu da “ASM'lerde (Aile Sağlığı Merkezleri) Covid-19 virüsü kapan sayısı yüzde 68'e çıktı. ASM'lerde çalışanların yüzde 30'u, 15 bin kişi hastalanmış, Böyle bir tabloda halen illiyet bağı aranmaya devam ediliyor. Hasta olan hekimler hakkında soruşturma açılıyor, izlem yapamayan hekimlere 10 ceza puanı veriliyor” sözleriyle anlattı.

KANSER TARAMALARI YAPILAMADI

Ankette salgın sürecinin diğer hastalıklar açısından değerlendirildiğini de söyleyen Dr. Emrah Kırımlı, Kanser taramalarının bir bölümü ASM'lerde yapıldığını hatırlatarak, “Kanser taramalarında yüzde 90 oranında azalma oldu. Sağlık Bakanlığının bütçe sunumunda da 2019 yılında halk sağlığı uygulamasında 9 milyon kanser taraması yapıldığı, 2020 yılında ise bu sayının 3 milyon olduğu belirtiliyor. Bu yıl 6 milyon kişinin kanser taraması yapılamadığı için erken tanı şansı kaybedildi. En az 3 milyon kişinin kolon kanserinde erken tanı şansını kaybettiğini söyleyebiliriz. Erken tanı yüzde 88 azaldı. Oysa erken tanı yapıldığında hastanın yüzde yüz kurtulma şansı olabiliyor. Bunların etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bir kaç yıl içinde artan kanser vakalarıyla karşılaşacağız” dedi.