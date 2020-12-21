TTB’den 380 profesör alımında kişiye özel kadro itirazı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne alınacak 380 profesör için kişiye özel konular belirlenerek kadrolaşmaya gidildiğini açıkladı. SBÜ'nün kendi çıkardığı ve 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacağını duyurduğu atama yönergesini yok sayarak 14 Aralık 2020'de ilana çıktığını belirten TTB, üniversitenin belirli kişilerin engele takılmaması için belirli bir kişiyi tarif eden “Başlıca Araştırma Eseri” ayırt edici kriteri kullandığını savundu.

“BİLİMSELLİK, LİYAKAT VE HAKKANİYET UYGULANSIN”

TTB'nin başından itibaren kadrolara atama yapılırken bilimsellik liyakat ve hakkaniyet içeren kriterlerin uygulanmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, “TTB olarak itirazımız atama kriterlerine uyan ve bu güne kadar kadro verilen meslektaşlarımızın akademik kadrolara atanmasına değil, ne olduğu belli olmayan kriterler üzerinden yıllardır adaletsiz ve haksız bir biçimde sürdürülen kadrolaşma uygulamasınadır. İtirazımız atama kriterlerinin bilimsel gelişmeyi amaçlayan denetlenebilir ve objektif ölçütler doğrultusundan, şeffaflıktan uzak olmasınadır. Bu kadroların hiçbir bilimsel kritere dayanmadan haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde dağıtılmasınadır. İtirazımız yıllardır uygulanan bu yöntem kadrolaşma ile tıp eğitiminin niteliğinin düşürülmesinedir. İtirazımız 380 profesörün birden atanma şartnamesinin dünyada bir eşi ve benzerinin olmamasıdır” denildi.

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“HER KİŞİYE ÖZEL KONU”

TTB açıklamasında, eğitim kliniği özelliği devam eden, yıllardır asistan eğitimi veren ve uzman yetiştiren kliniklerde atama bekleyen bir çok doçent bulunduğunu, ancak hiç birinin kişiye özel bu kadrolara başvuramadığını belirtti. TTB açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “SBÜ kendi çıkardığı yönergedeki atanma kriterlerini yok sayarak, belirli kişilerin engele takılmaması yönergeden muaf olması için, 380 Profesör kadrosunu doldurmaya çalışmaktadır. İlandaki ‘aranan şartlara' her bir kişi için özel bir konu yazılmıştır. Ortaya konan şartların kişilere önceden sorularak, onu işaret eder tarzda belirlendiği görülmektedir.”