TTB’den çağrı: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.Sinan Adıyaman'ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderilen yazıda, özel /kamu/taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere şu düzenlemelerin yapılması istendi:

*Kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanlar da ücretli idari izinli sayılmalı,

*Çocuklu eşlerden ikisi de sağlık çalışanı ise talep eden birine ücretli izin verilmeli,

*Olağandışı dönemde alınan izinlerin yıllık izinden sayılması uygulamasına son verilmeli,

*Tek ebeveyn olması nedeniyle çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkekler de ücretli idari izin kapsamına alınmalıdır.

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