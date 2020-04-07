TTB’den çağrı: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.Sinan Adıyaman'ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderilen yazıda, özel /kamu/taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere şu düzenlemelerin yapılması istendi:
*Kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanlar da ücretli idari izinli sayılmalı,
*Çocuklu eşlerden ikisi de sağlık çalışanı ise talep eden birine ücretli izin verilmeli,
*Olağandışı dönemde alınan izinlerin yıllık izinden sayılması uygulamasına son verilmeli,
*Tek ebeveyn olması nedeniyle çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkekler de ücretli idari izin kapsamına alınmalıdır.