Tüberküloz dünyadaki bütün hastalıkların yüzde 2,5’ini, önlenebilir ölümlerin ise yüzde 26’sını oluşturmaktadır. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilen tüberküloz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İşte, tüberküloz belirtileri ve tedavisi…

TÜBERKÜLOZ (VEREM HASTALIĞI) NEDİR?

Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz hastalığı insandan insana havayolu ile bulaşır. Tüberküloz mikrobunun en önemli kaynağı, tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Bu hastaların öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile mikroplar havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yolu ile alırlar ve enfeksiyona yakalanırlar.

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ

Tüberküloz enfeksiyonu olan bir kişide semptom görülmez.

Aktif tüberküloz hastalığı olan bir kişi aşağıdaki semptomlardan herhangi birine veya tümüne sahip olabilir:

– Kalıcı öksürük

– Yüksek ateş

– Sürekli yorgunluk

– Kilo kaybı

– İştah kaybı

– Şiddetli göğüs ağrısı

– Kan tükürme

– Gece terlemeleri

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ

Tüberküloz tedavisi için geliştirilmiş olan ilaçlar, hastalığın başlangıç evresinde yüksek oranda iyileştirici etki göstererek kişinin sağlığına hızlı şekilde kavuşmasını sağlar. Bu ilaçlar Türkiye'de Verem Savaşı Dispanserleri tarafından hastalara ücretsiz olarak verilmektedir. Tüberküloz hastalığının başarıl tedavisi için tedavinin başlangıcında dört ilaç birden kullanılmalıdır. Bu ilaç uygulamaları ile hastaların neredeyse tamamı son derece başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İlaçların her gün düzenli olarak ve yeterli süre kullanılması tedavide en önemli olan kuraldır. İlaçların düzensiz ve/veya yetersiz süre kullanımı tedavisi çok zor dirençli tüberküloza yol açar. Tüberküloz tedavisi başladıktan kısa bir süre sonra hastalık belirtileri azalıp kaybolabilir. Fakat hastalığın kesin tedavisi ve tekrarlaması için tedavi süresi en az 6 ay olmalıdır. Bu süre gerekli durumlarda 8-12 gibi süre uzatılabilir.

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