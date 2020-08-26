Tunceli SES Şubesi Başkanı: 330’a yakın pozitif vaka tespit edildi!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şube Başkanı Kahraman Yürük, Tunceli'de artan corona vakaları ve kentte yükselen sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Normalleşme süreci sonrasında corona virüsü salgınının tüm ülkede olduğu gibi Tunceli'de de yoğun bir şekilde hissedildiğini belirten Tunceli SES Şube Başkanı Kahraman Yürük şöyle konuştu:

* Şu ana kadar sahadan aldığımız verilere göre ilimizde 330’a yakın pozitif vaka bin 800’e yakın temaslı vaka tespit edilmiştir. Bu süreçte kontrolsüz bir şekilde il dışından gelen insan sirkülasyonu ve aynı zamanda bölge illerinde de yoğunca günü birlik gelen ziyaretçilerin, bu vaka artışlarında büyük rol oynadığını düşünüyorum.

“10’A YAKIN ARKADAŞIMIZIN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI”

* İl pandemi kurulunun bu kontrolsüz giriş çıkışlarda daha kontrollü etkin önlemler alması önemlidir. Sadece duyuru ve afişler ile bu pandemi sürecinin aşılması gerçeklilikten maalesef çok uzak. Sağlık emekçilerinden de bu süreçte 10’a yakın arkadaşımızın testleri pozitif olduğu tespit edilmiştir.

* Sağlık emekçileri olarak tüm sahada çalışan arkadaşlara haftada bir test uygulanmalı, kronik rahatsızlıkları olanlar hamile engeli çalışanların idari izinli sayılmasını, ödenmeyen döner sermayelerinin bir an önce ödenmesi ve yine tavandan ödeneceği söylenen ek ödemenin yerine her sağlık emekçisinin maaşı tutarında ücretin bordrolarına yansıtılmalıdır. Bu yoğun süreci sadece çalışanları omuzlarına yüklemek doğru değil.

“TOPLU ORTAMLARDAN UZAK DURMAK YAŞATIR”

Sosyal ve maske kurallarına uyulması gerektiğini belirten Yörük açıklamasının devamında şunları kaydetti:

* Yeteri kadar sağlık personelinin alınması iş yükünün hafifletilmesi, Covid-19’un meslek hastalığı ya da iş kazası olarak kabul edilmesi KHK ile uzaklaştırılan sağlık emekçilerin bir an önce görevlerine başlatılması gerektiğini düşünmekteyiz.

* Bu süreci sadece vatandaşın üzerine yığıp hem kapalı ortamda çalış hem maske ve fiziki mesafeni koru demek çok anlamlı olmuyor. Tüm kurallara uymak gelinen noktada hepimiz için zorunluluktur. Hijyen, maske, fiziki mesafe ve toplu ortamlardan uzak durmak yaşatır.

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