Türk doktorlar mikrocerrahide bir ilki başardı

Eskişehir’de yaşayan 18 yaşındaki Hamza Fahri Özkan, geçen 17 Kasımda çalıştığı matbaadaki ofset makinesine sol elini kaptırdı. Elinin üzeri parçalandı ve cilt dokusu ölerek kullanılmaz hale geldi.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesine kaldırılan Özkan, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir Hastanesi El Cerrahi Kliniğinde tedaviye alınan Özkan’ın el fonksiyonlarını korumak için el cerrahisi ve plastik cerrahi tarafından inceleme yapılarak serbest doku transferi işlemi yapılması kararlaştırıldı.

Doç. Dr. Yakup Çil, Op. Dr. Kenan Güvenç ve Op. Dr. Serhat Atalay Eviş, 7 saat süren ameliyatta el üstünde ölmüş olan cildin kalınlığı dikkate alınarak, sağ kol bölgesinden cilt örtüsü aldı. Sol el üstüne yerleştirilen cilt örtüsünün altında yer alan çapı 1 milimetreden küçük olan damarlar ise mikroskop altında ve mikrocerrahi işlem yapılarak çıplak gözle görülemeyen dikişlerle bağlandı. Hastanede tedavisi süren Hamza Fahri Özkan’ın, kısa sürede taburcu edilerek, elini, fizik tedaviyle yeniden kullanmaya başlayabileceği belirtildi.

“BİZİ ROBOCOP GİBİ GÖRÜNCE HEYECAN YAPARAK STRESE GİRDİ”

Doç. Dr. Yakup Çil, Hamza Fahri Özkan’ın çok ciddi bir el yaralanmasıyla hastaneye getirildiğini, anlatarak, “Hastanın el sırt dokusunun tamamen parçalanmış olduğu, elini kurtarmak için çok ciddi bir ameliyat gerektiğini değerlendirdik. Yaralanmış olan eline daha fazla zarar vermemek için, ameliyatımızda serbest doku transferi dediğimiz bir işlem yapılmasının daha doğru olacağına karar verdik. Hastanın sağ kolundan aldığımız dokunun kalınlığının, el sırt dokusu için en uygunu olacağını değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda, hastaya çok ciddi bir mikro cerrahi işlem planlandı. Bu ameliyatlar çok uzun süre mikroskop altında yapılan, çok özellikli ekipmanlar gerektiren, çok yetenekli ve becerikli mikrocerrahların işin içine dahil edilmesi ile gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ameliyat salonunda kafamıza özel aletler takarak giriyoruz ameliyatlara. Çünkü kaldıracağımız dokunun damarlarını yaralamamamız gerekiyor. Damarları yaraladığımızda, yapacağımız bu çok özellikli ameliyat başarısız oluyor. Biz kalabalık bir ekiple ve üzerimizdeki bu cihazlarla robocop gibi ameliyat salonuna girdiğimizde, hastamız genç, travma geçirmiş, ameliyathaneye gergin girmiş olduğundan, bizi o halde görünce heyecana ve strese girdi” dedi.

“AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ”

Serbest doku transferi ameliyatının yaklaşık 7 saat sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Çil, operasyon sırasında çapı 1 milimetreden küçük olan damarları mikroskop altında çıplak gözle görülemeyen dikişlerle bağladıklarını ifade etti. Çil, “Ameliyat sırasında hastamızdan alınan damarlar 1 milimetreden küçük damarlardır. Uygulanan bölge de çok küçük bir bölgedir. Elin ana damarlarını bozmamak için, el üstünde 1 milimetreden küçük diğer damarlara bu aldığımız damarlar bağlanmıştır. Literatür taramasında, bu seviyedeki travmalı bir hastaya daha önce hiç gerçekleştirilmemiş bir işlemi yaptığımızı gördük. 1 milimetreden daha küçük damarları bağlama işlemine dünyada süper mikrocerrahi denmektedir. Yani çok süper bir işlemdir. Bunu yapanlara da süper mikrocerrah denmektedir. Yaklaşık 7 saatin sonunda ameliyatımızı başarı ile tamamladık. Hastamızı bu süreçte çok yakından takip ettik, ameliyatımız başarılı oldu” şeklinde konuştu.

“TIP LİTERATÜRÜNDE EŞİ YOK”

Doç. Dr. Yakup Çil, 7 saat süren operasyonda çapı 1 milimetrenin altında olan damarların dikilmesinin tıp literatüründe mecvut olmadığını söyledi. Türkiye ve dünyada bir ilki başardıklarını kaydeden Çil, şunları söyledi:

“Literatürde bir ilk gerçekleştirildi. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde, dünyada bu seviyede yapılabilecek en sıra dışı vakalardan biri başarı ile gerçekleştirildi. Bu süper mikro cerrahi işlemini gerçekleştirmek hem ülkemiz adına hem bizim adımıza hem de Türk tıbbı açısından çok onur verici bir işlemdir. Ameliyatımız başarılı oldu. Hastamızda da ameliyat sonrası bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastanın el fonksiyonlarını tam olarak geri kazanabilmesi için hastayı takibimiz devam edecek. Hastamıza, daha önce literatürde yapılmamış süper mikrocerrahi işlemi uygulandı ve başarılı oldu. Bu ameliyat literatürde mevcut değildir. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Yakın bir zamanda hem ülkemiz hem de dünya literatür için bu vakayı dünya literatürüne katacağız. Bu konuda bilimsel çalışmalarımıza da başladık. Yakın zamanda literatürde diğer tüm dünyadaki doktorlarla birlikte bizim doktorlarımız da ayrıntılarını daha iyi bir şekilde okuyabilecekler. Hastanemiz dünya çapında bir operasyonu daha alnının akıyla başarıyla tamamlamıştır. Bu süreçte hastanın tarafımıza başvurduğu süreçten itibaren takiplerini yapan tüm hekim ve hemşire arkadaşlarımız ile yardımcı sağlık personellerimiz, ameliyat öncesi sırası ve sonrasında fedakarca çalışan ve ekip bilinci ile ameliyatta destek olan tüm anestezi hekimlerimiz, teknikerlerimiz, ameliyathane hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık personellerimizin emekleri için teşekkür ederiz.”

Hastanedeki tedavisi süren Hamza Fahri Özkan da “Ameliyattan çıktım, şu anda durumum gayet iyi hocam sayesinde. Bir süre sonra elimi tam olarak kullanmaya başlayacağım” dedi. (DHA)