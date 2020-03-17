Türk Eczacıları Birliği corona virüsüne karşı eczanelerde alınabilecek önlemleri sıraladı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak COVID-19 ile ilgili eczacı kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Çolak, eczane ortamlarının hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sonlandırılmak üzere kısa sürede temin probleminin aşılacağını umut ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanlarının COVID-19 ile mücadele ettiğini söyleyen Çolak, “Eczacılar olarak birinci basamak sağlık hizmeti mensupları olma sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu süreci sakin ve tedbirli bir sağlık profesyoneli olarak yürütmeliyiz Halkımıza birer sağlık profesyoneli olarak destek olmalı; bilgi kirliliğinin önüne geçmeliyiz. Kanıta dayalı bilgi ve tavsiyelerde bulunmanın yanı sıra koruyucu ve önleyici tedbirlerden sık sık bahsetmeliyiz” ifadelerini kullandı. Eczacıların enfeksiyon kontrol sürecinin önemli birer paydaşı olduğunu vurgulayan Çolak, bu süreçte eczacıların paniğe kapılmaması gerektiğine, aksine paniği ortadan kaldıran konumda olması gerektiğine işaret etti.

ECZANELERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Eczacılık mesleğini icra ederken eczacının kendi sağlığını ve koruyucu önlemlerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Çolak, eczanelerde alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

*Eczanelerimizi sık aralıklarla, evlerimizi temizlediğimiz gibi temizlemeliyiz.

*Kontaminasyonu artırdığı için eldiven takılması, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca önerilmemektedir.

*Kendimizin ve eczane çalışanlarımızın maske ve koruyucu gözlük kullanımını desteklemeliyiz.

*Ellerimizi sık sık yıkamalı, dezenfektanlar ile temizlemeliyiz.

*Eczane atık yönetimini mümkün olan en steril koşullarda yapmalıyız.

*Eczanelerimizin büyüklüğüne göre içeriye hasta almalı, temas mesafesinin korunmasına özen göstermeli ve içeride en fazla 3 hastanın olmasına dikkat etmeliyiz.

*Hizmet sunum alanı ile hasta temas mesafesi korunmalı, güvenlik şeridi çekilmelidir.

“MASKE, ETİL ALKOL VE ANTİSEPTİK KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

Türk Eczacıları Birliği olarak maske ve etil alkol temini konularında yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiklerini ifade eden Çolak, Birlik olarak bu doğrultuda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti. Çolak, konuya ilişkin: “Etanol ve maske temini konusundaki sıkıntılar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sonlandırılmak üzere kısa sürede temin probleminin aşılacağını umut ediyoruz. Maske ve etanolün Birliğimizin iştiraki olan EGAŞ tarafından da en kısa sürede meslektaşlarımıza ulaştırılacağını paylaşmak isterim. Türk Eczacıları Birliği'nin bir diğer iştiraki olan Novagenix, el dezenfeksiyonu için antiseptik üretimi konusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurusunu tamamlamış durumda. Konunun en kısa sürede çözüme ulaşacağına inanıyoruz” dedi.