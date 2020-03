Türk Eczacıları Birliği’nden ‘Ibuprofen’ açıklaması

Fransa Sağlık Bakanı’nın sosyal medyada paylaştığı Ibuprofen etken maddeli ilaçların COVID-19 hastalığının sürecini olumsuz etkilediği tartışmasına bir açıklama da Türk Eczacıları Birliği’nden geldi.

Açıklamada önemli uyarılara yer verildi ve ilacın corona virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığında süreci olumsuz etkileyip etkilemediği bilgisi paylaşıldı.

İşte o açıklama:

İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, koronavirüs hastalığını (COVİD-19) kötüleştirip kötüleştiremeyeceği konusunda, sosyal medyada önemli bir endişe yaratılmış durumdadır!

BİLİMSEL BİR KANIT YOK

İbuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile COVİD’in kötüleşmesi arasında bağlantı kuran bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Tüm Avrupa'da ilaç üretimi, güvenliği ve denetiminden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), konuyu yakından takip etmekte ve an itibariyle böyle bir ilişkinin bulunmadığını ifade etmektedir: EMA'nın açıklaması, Erişim Adresi: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19

UNUTMAYINIZ;

Her ilaç her hastalıkta kullanılmaz; her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri söz konusudur. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen de aynı uyarılarla, doktor reçetesi ile ve eczacı danışmanlığında alınmalıdır.

Hastalarımız, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları (ibuprofen gibi) kullanmaya devam edebilir. Sorusu olan hastalar, hekimleri veya eczacılarıyla konuşmalı ve danışmalıdır.

İbuprofen alan hastaların tedavilerini kesmeleri için hiçbir neden yoktur; özellikle kronik hastalıklar için ibuprofen veya diğer NSAİ ilaçları alan hastalar için önemlidir.

COVID'den korunmak için her şeyden ÖNCE bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin!

COVID'den korunayım derken ilacınızı kullanmayı bırakmayın ve kullanmayarak yaratacağınız olası sorunlarla boğuşmayın!

Sağlığınızla ve ilacınızla ilgili konularda SADECE hekiminize ve eczacınızı dinleyin!

Türk Eczacıları Birliği

