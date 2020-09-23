Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Çakmak: Servislerde çalışan 5 hemşireden 3’ü covidli

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görevlerini yaptıklarını ve tükenmek üzere olduklarını söyleyen Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, ek ödemeler ve vaka yoğunluğu ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılması konusu ile ilgili konuşan Çakmak şunları söyledi:

“Pandemi döneminin ilk günlerinde Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, sağlık çalışanlarına ek ödeme konusunu gündeme taşıdı. Bu ödeme bir kısmı mutlu etti. Fakat çoğunu mutsuz etti. Bizimle birlikte bu dönemde hekimlerin ve hemşirelerin dışında mücadele eden güvenlik, temizlik işleri personeli gibi bir çok çalışanımız var. Fakat sağlık sektöründe çalışanlar arasında ek ödemede eşit dağılım olmadığında ekip ruhu zedeleniyor”.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTSUZ

Sağlık çalışanlarının hiçbir zaman maddi talep beklentisi olmadığını belirten Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz para falan istemiyoruz. Biz işimi yapıyoruz. İlla para verecek misiniz? Herkese maaşı kadar ikramiye ödeyin. Bu işin en doğrusu bu. Sağlık çalışanlarının şu anda yaptıkları zaten parayla ölçülemez. Sağlık çalışanları mutsuz ve maddi bir beklentisi kalmadı. En azından vergi diliminden muaf tutulmalı ve acilen adil bir döner sermaye yönetmeliği düzenlenmeli. Salgının ilk dönemleri sağlık çalışanlarının balkonlarda alkışlanması hepimizi çok gururlandırdı. Ben o günün bir kırılma noktası olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım”

YOĞUNLUĞA ALIŞKINIZ

Nisan ayında pandemi dolayısıyla Avrupa’da sağlık sistemi çöktüğünü söyleyen ileri süren Çakmak, “Çünkü hiçbir zaman öyle bir yoğunlukta çalışmamışlar. Bizim en başarılı ülkeler arasında olmamızın sebebi yoğun çalışma sistemine alışkın olmamızdı. Şu anda bir serviste çalışan 5 hemşireden 3’ü covid-19’a yakalanmış durumda. Hastanelerin acillerine gittiğinizde ‘Hemşire yok mu’ diye soruyorsunuz ya, hemşire yok çünkü covidli” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Çakmak sağlıkçıların sorunlarının çözülmesi için bütün sendikaların birlikte hareket etmesi gerektiğini de ifade etti.