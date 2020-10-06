Türk Tabipler Birliği’nden Ali Edizer çağrısı: Soruşturma açılmalı

TTB Merkez Konseyi ile Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Medeni Kanun'u tanımayan, cinsiyetçi tutum alan Ali Edizer'in hekimlik uygulamalarının en temel etik ilkesi olan eşitlik ilkesini ihlal ettiğini, cinsiyet eşitliğini reddettiğini hatırlatarak, tepki gösterdi.

TTB’nin tepkisinde, “Bu şekilde tutum alanların var olan görevlerinin iptali yetmez, başka bir kamusal alanda görevlendirilmeleri de engellenmelidir. Çünkü; toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşünce ve davranış içerisindedir. Devlet, kadın erkek eşitliğini korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu eşitliğe aykırı davranan birinin kamusal görev ve sorumluluğu olamaz” görüşlerini paylaştı.

HEKİMLİK MESLEĞİ İCRA EDEMEZ

Kadınların en çok boşanmak istedikleri için öldürüldüklerinin bilindiğine dikkat çekilen TTB açıklamasında şöyle denildi:

“*Erkeklere boşamayın demek boşanmak isteyen kadınların kocaları tarafından öldürülmesini meşrulaştırır. Kadın cinayetlerini teşvik eden bir kişi kamusal görevde bulunamaz. Kadın erkek eşit haklı insanlar olarak çalıştığımız iş yerlerinde cinsiyet ayrımcılığı artarak devam eder.

*Çalıştığı SBÜ gibi pek çok hekimin uzmanlık eğitimi aldığı bir kurumda kadınların eğitim hakkının ayrımcılığa karşı güvence altında olması mümkün olamaz. Kadını erkeğe tabi gören bir anlayış kadının sağlık hakkını önceleyen bir hekimlik mesleği icra edemez.”

KAMUSAL GÖREV ALMASI ENGELLENMELİ

Sağlık Bakanlığı'nın Ali Edizer'in görevine son vermesinin yetmediğine belirten TTB açıklamasında, “Ali Edizer'in medyaya yansıyan, yoğun bakım hastası için hekimlik etik kurallarına aykırı söylemlerinin kurullarımız tarafından değerlendirilecek olması ile birlikte, bir daha kamusal hizmetlerde görev alması bakanlık tarafından engellenmelidir” denilerek Edizer'in görevde olduğu süreçteki uygulamalarının da incelenmesini istendi.