Türk Tabipleri Birliği’nden SGK’ya Corona virüsü çağrısı!

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Corona virüsü (Covid-19) bulaşmalarının önlenmesine yönelik tedbirler bağlamında, biyometrik verilerle kimlik tespitinin yarattığı tehlike hakkında yazılı açıklama yaptı.

“VİRÜSÜN YAYILMA VE BULAŞMASINDA ÖNEMLİ BİR ETKEN”

TTB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti alınmasında avuç içi izi okutulması SGK tarafından zorunlu tutulmaktadır.

* Kişilerin ardışık olarak avuç veya parmaklarını belirli cihazlara okutmaları şeklindeki bu uygulama; her bir hastanın, diğerinin elinin dokunduğu yere dokunmasını zorunlu kılmaktadır.

* Covid-19’un bulaşma yollarından birinin tensel temas olduğu düşünüldüğünde söz konusu uygulamanın virüsün bulaşma ve yayılmasında önemli bir etken olma tehlikesi barındırdığı anlaşılmaktadır.

“DİĞER ARAÇ VE YÖNTEMLERLE YAPILMALI”

Kesin bir zorunluluk olmadığı sürece kimlik saptamasında biyometrik araçların kullanılmasına birkaç ay ara verilmesi gerektiğini savunan TTB, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, “Konunun tarafınızdan da değerlendirilmesiyle kişilerin kimlik kontrollerinin biyometrik veri dışındaki diğer araç ve yöntemlerle yapılmasının gerekliliğinin açıklanması bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.