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Türk Tabipleri Birliği: Aktif temaslılara test yapılsın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’ndan temaslılara test yapılmasını istedi, “Aktif surveyans ve filyasyon sürdürülsün” çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR
10:29 -
Haberler Sağlık
Türk Tabipleri Birliği: Aktif temaslılara test yapılsın

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığından temaslılar için test kısıtlamasını kaldırmasını istedi. TTB'den yapılan açıklamada; “Son günlerde COVID-19 hastalığının giderek yaygınlaşması sonrasında yaptığımız incelemeler, Sağlık Bakanlığı'nın temaslılar için test endikasyonunu yeniden işleme koymasının yaşamsal öneme sahip olduğunu göstermektedir” denildi.

“UZUN SÜREDİR SÜRVEYANS VE FİLYASYON YAPILMIYOR”

Tabip odalarından, TTB'ye gelen bildirimlerin COVID-19 için sürveyans ve filyasyon faaliyetlerinin uzun süredir yapılmadığını ya da çok azaldığını gösterdiği hatırlatılan açıklamada söyle denildi; “Her iki faaliyetin de yetersizliği ya da durdurulmuş olması pandemi karşısında büyük emek ve can kayıpları pahasına sağlanmış olan kazanımlarımızın birer birer kaybedilmesine neden olmaktadır.

TTB olarak Sağlık Bakanlığı'nı COVID-19 için aktif sürveyans sistemini kurmaya ve filyasyon faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye, temaslılar için test kısıtlamasını kaldırmaya davet ediyoruz.”

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hastane Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 10:31 02.08.2020
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