Türk Tabipleri Birliği: Önceliğimiz para değil, kişisel ekipmanların sağlanması

TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, kendilerinin ve yakınlarının yaşamsal riskine karşın ihtiyaç duyulan her yerde hekimlik mesleğinin binlerce yıllık değerlerine sahip çıkarak, özveriyle, gece gündüz demeden sağlık hizmeti sunan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, “Bütün meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz” denildi.

“BU MÜCADELEYE BÜTÜN SAĞLIK KURULUŞLARI KATILMAKTADIR”

Salgınla mücadele sürecinde hekimlerin maddi olarak mağdur edilmemesinin son derece önemli olduğuna yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yıllardır savunduğumuz temel maaş üzerinden olmasa da, performans ödemelerinin üç ay boyunca tavandan ödenmesi kararı en azından kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin corona virüsü ile boğuşurken geçim dertlerini hafifletecektir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki salgınla mücadele sadece devlet hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerinde yürütülmüyor. Bu mücadeleye bütün sağlık kuruluşları katılmaktadır; verilen emek, alınan risk, gösterilen özveri hepsi için geçerlidir”

“KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ”

TTB, önceliğin sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanları olduğunu belirten açıklamada “Hekimlerin temel önceliği ve gündemi kendilerinin ve yakınlarının yaşamlarını çok yakından tehdit eden bu tehlikedir. Yetkililerden en ivedi talebimiz kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin bir an önce giderilmesi, ülkemizin bütün ama bütün sağlık kurumlarında koordinasyonda ve alt yapıda herhangi bir eksiklik ya da aksaklık yaşanmamasıdır” ifadelerine yer verildi.