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Türk Tabipleri Birliği: Prof. Dr. Refik Çaylan corona nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Refik Çaylan'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

11:50 -
Haberler Sağlık
Türk Tabipleri Birliği: Prof. Dr. Refik Çaylan corona nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dün Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı’nın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugün bir sağlık çalışanın daha coronaya yenik düştüğü haberi geldi. TTB, Prof. Dr. Refik Çaylan’ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Prof. Dr. Çaylan’ın corona sebebiyle hayatını kaybettiğini ‘Bugün yine öldük’ diyerek duyurdu:

Bugün yine öldük!

Prof. Dr. Refik Çaylan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz.

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Son güncelleme: 11:51 26.08.2020
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