Türk Tabipleri Birliği’nden Bakan Koca’ya corona virüsü mektubu!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, risk gruplarında yer alan sağlık çalışanları için hiçbir düzenleme yapılmadığını duyurdu.

COVID-19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunabilmesi için ivedilikle risk değerlendirmesi yapılmasını ve sağlık çalışanlarının çalışma yer ve saatlerinin buna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN NEDEN DÜZENLEME YOK?”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderilen yazıda, COVID-19 hastalığına ilişkin risk grubunda yer alan kişilerin (60 yaş üzeri, kalp/damar hastalıkları, diyabet, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, hipertansiyon ve kanser hastası olanlar) özellikle uyarıldığı ve kesinlikle evde kalmaları istendiği halde, aynı risk gruplarında yer alan sağlık çalışanları için hiçbir düzenleme yapılmadığı ve görevlerini risk grubuna yer almayanlar gibi sürdürmelerinin beklendiği belirtildi.

“ÇALIŞANLARA İVEDİ RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMALI”

Yazıda, sağlık çalışanlarının güvende tutulması gerektiği bir kez daha hatırlatılırken, “Bütün sağlık çalışanları için ivedi olarak risk değerlendirmesi yapılmalı, sağlık çalışanlarının çalışma yerleri ve çalışma saatleri bu risk değerlendirme sonucuna göre yeniden düzenlenmelidir” denildi.