Türk Tabipleri Birliği’nden YKS açıklaması!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, vaka artışlarının yaşandığı illerde sınavda görev alacak kişilere corona virüsü testi yapılması ve test sonucu pozitif olan kişilerinin sınavda görev almasının önlenmesi istendi.

“TTB’NİN ÇAĞRISI KARŞILIK GÖRMEDİ”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 4 Haziran'da yaptıkları çağrı ile LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesini önerdiklerini hatırlatarak “TTB'nin bu çağrısı karşılık görmedi. Bu noktadan itibaren sınava girecek adayların kaygılarını değil, koruyucu önlemleri artıran bir tutum içerisinde olunması gerekiyor” dedi.

Basın toplantısına, Prof. Dr. Adıyaman ile birlikte, TTB COVID-19 İzleme Grubu üyeleri Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Azap, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Meram Can Saka ile Halk Sağlığı Uzmanları Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz katıldı.

“DAHA FAZLA ÖNLEM ALMAYI TARTIŞMAMIZ GEREKİR”

Basın mensuplarının bazı illerdeki vaka artışlarının sınava engel oluşturup oluşturmayacağı yönündeki sorusuna, Prof. Dr. Azap, ”Süreç daha iyi değerlendirilerek, daha öncesinde farklı planlamalar yapılabilirdi. Sınava 2 gün kalmışken, bu ilde yapılsın, burada yapılmasın demek olanaklı değil” dedi.

Prof. Dr. Pala da Anadolu'da bazı bölgelerde olgu sayısında artış olduğunu ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

* Artış olan yerlerde sınavın yapılmaması yerine daha fazla önlem almayı tartışmamız gerekir.

* Sınava 3 gün varken, bir ilde yapılsın, diğerinde yapılmasın gibi spekülatif yaklaşımlar yerine, daha fazla nasıl önlem alarak hem çocuklarımızı, hem velilerimizi, hem de görevlileri koruyabiliriz sorusuna yanıt vermemiz gerekir.

* Önerimiz Cizre ve benzeri yerler başta olmak üzere sınava girecek tüm görevlilerde test yapılması ilk başta anlamlı olabilir. COVID pozitif çıkan kişilerin sınavda görev almamasının sağlanması bu aşamada alınacak en iyi önlemlerden biri olabilir.

‘ANKARA İÇİN ARTIŞ VAR’ İDDİASI

LGS'nin ardından, sınava katılan yaş grubuna yönelik vaka artışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Azap, şu ifadeleri kullandı:

* Genel olarak bir artış gözlediğimizi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta da öyleydi, şimdi de olgu sayılarının arttığını görüyoruz.

* LGS'den sonra artış varsa, bu hafta daha çok fazla risk olmaz mı? Çünkü en az iki katı sayıda aday sınava giriyor.

* Olgu sayılarındaki önceki hafta başlayan artış azalmakla beraber devam ediyor. Ankara için gözle görülür bir artış olduğunu söyleyebilirim.

“İKİ HAFTADIR ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

Türkiye'de 9 Haziran'dan bu yana bir artış yaşandığını iddia eden Doç. Dr. Yavuz da şu ifadeleri kullandı:

* İki haftadır bu artış devam ediyor. Doğrulanmış vaka sayıları haftalık bazda 8 bin 500, 9 bin bandına oturmuş durumda. Ölüm sayıları da arttı.

* İstikrarlı azalmayı bırakın, bir artış trendi söz konusu. Bu artış Türkiye'nin değişik illerinden kaynaklı olabilir; illere göre dağılımı bilmediğimiz için Türkiye'nin neresinde hangi durum var, bunları bilemiyoruz.

* Bunlar aslında açıklanmış olsaydı YKS için elimizde bir veri de oluşturmuş olurdu.

“SANSASYONEL AÇIKLAMALAR GENÇLERİN KAYGISINI ARTIRIYOR”

Doç. Dr. Yavuz, sınava girecek olan gençlerin kaygılarının azaltılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

* Özellikle medyada bazı hekimlerin yaptığı sansasyonel açıklamalar çok büyük zarar veriyor, gençlerin sınava yönelik kaygılarını daha fazla artırıyor.

* Bu dakikadan sonra yapmamız gereken bu kaygıları azaltmak ve adayları koruyucu önlemleri artırmak.

* Bu noktadan sonra bu sınavı en iyi şekilde atlatılması için çaba gösterilmesi gerekiyor.