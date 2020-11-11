Türk TORAKS Derneği’nden acil çağrı: 1 ay tam kapama gereklidir

Türkiye genelinde corona virüsü vakalarında artış yaşanırken, Türk TORAKS Derneği, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde salgının kontrolden çıktığına dikkat çekti.

SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Acil bir çağrıda bulunan Türk TORAKS Derneği açıklamasında şunlara değindi:

Covid-19 Pandemisi tüm hızıyla sürmekte, yaşamlarımızı Mart-Nisan aylarından çok daha fazla tehdit etmektedir. Salgının ülkemize ulaşmasının üzerinden 8 ay geçti. Bu süre içerisinde ilan edilen rakamlara göre 390.000 kişi hastalığa yakalandı, 10 binden fazla yurttaşımızı da kaybettik. Salgın şu anda İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'ye yayılmış ve kontrolden çıkmıştır. Bu ifade birçok kurum tarafından kullanılmakta, sahada çalışan hekimler bizzat yaşamaktadır. Öte yandan günlük hayat olağan akışında seyretmekte, insanlar sokaklarda, toplu yerlerde, arkadaş-aile buluşmalarında, alışveriş merkezlerinde, çoğu zaman maskesiz ya da uygunsuz takılmış maskelerle dolaşmaktadır. İşyerleri açık, sanatsal gösteriler yapılmakta, toplu taşımalar (özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde yoğun sıkışıklıklarla) ve şehirlerarası dolaşım hiçbir kontrol olmadan devam etmektedir.

Okullar açıldı, açılmayan sınıfların da açılması düşünülmektedir. Özellikle 5-14 yaş grubunda vaka sayısı artmakta olup, bütün yaş gruplarında ağır vakaların arttığı ve ölümlerin görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca çocukların bulaştırıcı olduğu da unutulmamalıdır.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Türk TORAKS Derneği’nin açıklamasında “Avrupa'da ülkeler, vaka ve ölüm artışları nedeniyle sıkı önlemler almaktadır. Yeniden toplumsal hareket kısıtlamaları uygulamaya başlamışlardır. Yurttaşları için ülkemize seyahat kısıtlamaları getiren ülkelerin olduğu da bilinmektedir. Ülkemizde bu kadar hızlı bir tırmanış varken, alarm işaretleri barizken, toplumda ve sağlık çalışanlarında ağır hasta ve ölüm sayısı hızla artarken, yoğun bakımların doluluk oranları salgın başından beri hiç olmadığınca kritik düzeye gelmişken artık önlemlerin alınmasında daha fazla gecikilmemelidir.” denilerek alınması gereken önlemler sıralandı:

1. COVID-19 ile mücadele bireylerin sorumluluğuna bırakılmamalıdır.

2. Toplumsal hareketlilik kısıtlanmalıdır.

3. En az 2 hafta, hatta koşullar zorlanarak 1 ay tam kapanma gereklidir.

4. Okulların açılması ertelenmeli, yüz yüze sınavlar kesinlikle başlamamalıdır.

5. Sağlık ekonomik kaygıların üstündedir. Hasta olan kişiler zaten iş kaybına uğramaktadır. Toplumsal hareketlilik kısıtlaması, iş ve gelir kaybını önleyecek sosyal devlet uygulamaları ile bütünleştirilmelidir.

6. Sahanın gözlemlerinden hareketle toplam olgu sayılarının büyüklüğünden endişe etmekteyiz. Sağlık Bakanlığı'nın toplam olgu sayılarını şeffaflık içinde açıklamasının, birçok açıdan önemi yanında toplumun önlemlere uymaya teşviki açısından da zorunlu olduğu düşüncesindeyiz.

7. COVID-19 sonrası hastaların izlenmesi, gereken tedavi ve rehabilitasyonları açısından planlamalar yapılarak sağlık kuruluşlarında birimler oluşturulmalıdır.

8. Mevsimsel grip ve COVID-19 birlikteliği ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bir an önce sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar aşılanmalı, tüm toplumun aşılanması için yeterli dozda aşı sağlanmalıdır.

9. Salgında 8 aydır sağlık çalışanları gece gündüz canla başla çalışmaktadır. Her gün birkaç arkadaşımızı kaybediyoruz. Baştan beri talep ettiğimiz, COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabulünün hayata geçirilmesi artık acil bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Türk TORAKS derneği olarak bir kez daha uyarıyoruz. Çığlığımızın çok geç olmadan duyulmasını istiyor, yetkilileri toplumda ve sağlık çalışanları arasında daha fazla kayıp yaşanmadan acil önlemler almaya davet ediyoruz.