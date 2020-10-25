Türk Toraks Derneği’nin halk kongresi yaklaşıyor

Türk Toraks Derneği adına açıklama yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Benan Müsellim, “Kongrede hem COVID-19 ile ilgili en güncel bilgi paylaşılacak hem de akciğer hastalıkları ve COVID-19 birlikteliği konusunda bilgi verilecektir. Umarız, doğru ve anlaşılır bilgiye ulaşmak, pandemi ile savaşta fark yaratacaktır.” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

CANLI YAYINLANACAK

“Yapılan araştırmalar sigara içenlerde COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin hem daha yüksek olduğunu hem daha ağır geçtiğini göstermiştir. ‘Bu risk ne kadar yüksektir? Sigarayı nasıl bırakabiliriz? Virüs, hastaların büyük kısmında akciğerde zatürreye sebep olmaktadır. Bu zatürre her zaman tehlikeli midir? KOAH ve astım hastaları risk altında mıdır? Kullandıkları ilaçlar riski artırır mı? Dünya pandemiyi nasıl yenebilir? Akciğer filmi ve tomografi ile ne kadar ışın alıyoruz? Dezenfektanlar ve iç ortam havası ne kadar sağlıklı? Grip ve zatürre aşıları kime, ne zaman yapılmalıdır? Dünyadaki aşı çalışmaları hangi aşamadadır? Hava kirliliğinin COVID-19 yayılımına etkisi olabilir mi? İşyerlerinde pandemi için hangi önlemleri almak gerekir?' Bu ve daha birçok önemli konu için herkesi kongremizi izlemeye davet ediyoruz. Kongremizin tüm programına www.halkicinakcigerhastaliklari.com adresinden ulaşılabilir. İki gün sürecek olan kongre Türk Toraks Derneği'nin sosyal medya hesaplarından (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) 29-30 Ekim'de saat 12.00-18.00 arasında canlı olarak yayınlanacaktır.”

“HALK İÇİN AKCİĞER HASTALIKLARI SOHBETLERİ” DEVAM EDİYOR

Kongrenin başlayacağı 29 Ekim tarihine kadar, Türk Toraks Derneği Youtube kanalında 1 Ekim tarihinden itibaren, kongreyle eşgüdüm halinde “Halk için Akciğer Hastalıkları sohbetleri” başlatıldığını da belirten Prof. Dr. Müsellim, “Her gün saat 12.00 da halkın ilgisini çekecek konularda kısa sohbet videoları paylaşılmaktadır. ‘Maskeler ne işe yarar? Hangi maskeyi kullanmak gerekli? Pandemi döneminde hastaneye gitmekten kaçınmak gerekir mi? Yoğun bakımda hasta nasıl tedavi edilir? İlaç allerjim var, ne yapmalıyım?' gibi konuların konuşulduğu sohbet videolarımızın da yararlı olacağına inanıyoruz” dedi.

SANAT, SPOR, BASIN VE SİYASET DÜNYASINDAN ÖNEMLİ DESTEK

Sanat, spor, basın, siyaset camiasının önde gelen isimlerinin, çektikleri ve sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla halkı bu önemli kongreye davet ettiklerini belirten Prof Dr. Benan Müsellim, şunları söyledi:

“Pandemiyi birlikte yenebiliriz. Buna inanan spor, sanat ve basın camiasından hepsi çok değerli Fethi Heper, Fatih Terim, Mehmet Özdilek, Murat Murathanoğlu, Kaan Kural, Mehmet Demirkol, Banu Yelkovan, Mete Gazoz, Ceyhun Yılmaz, Ataol Behramoğlu, Demet Akbağ, Perran Kutman, Müjdat Gezen, Berna Laçin, Levent Sülün, Elif Dağdeviren, Fatih Portakal, Mesut Yar, Ekrem Açıkel'e saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katkıları kongrenin çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Ortak çabamızın işe yaraması en büyük dileğimizdir. Bu kongre herkes için. Herkesi şimdiden davet ediyoruz.”