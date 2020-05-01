Türk ve Çinli akademisyenler araştırdı: Karantina aile ilişkilerini nasıl şekillendirdi?

Profesyonel iş hayatında yer alan Türk ve Çinli ebeveynlerin, COVID-19 karantina sürecinde çocuklarıyla yaşadıkları deneyimlere dair araştırma, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Toran'ın koordinatörlüğünde Türkiye ve Çin'den iki ayrı üniversiteden, ikişer akademisyenle yürütüldü. Araştırma, yaşları 32 ile 45 aralığında değişen gönüllü 13 Türk ebeveyn ile 11 Çinli ebeveyn arasında yapıldı. Çocukları 3 ile 6 yaş aralığındaki ailelerle gerçekleştirilen online görüşmeler sonucunda ise ilginç verilere ulaşıldı.

TÜRK ANNE BABALAR YOĞUN OLMAYAN ŞOK YAŞADI

Çocukla olan ilişkiler ve karantina sonrasına ilişkin düşünceleri açığa çıkarmayı hedefleyen sorulardan oluşan görüşmelerde, özellikle karantina sürecini tanımlamada Türk ebeveynlerin karantina sürecini anlamaya çalıştıkları, yoğun olmayan bir şok içerisinde oldukları, karantina sürecinin belirsizliği ile kendilerini ‘kapatılmış’, ‘hapsedilmiş’ hissettikleri ortaya çıktı. Çinli ebeveynlerin ise daha çok karantina ile baş etme, karantina sürecinde neler yapabileceklerine odaklanma, aile üyeleri ile nasıl vakit geçirileceğine ilişkin planlama yapma ve sosyal izolasyonu korumaya yönelik stratejiler geliştirdi.

ÇOCUKLARINI YENİDEN TANIMAYA BAŞLADILAR

Çalışan Türk ve Çinli ebeveynler çocuklarıyla ilk kez bu kadar uzun süre aynı evde yaşadıklarını ifade etti. Ebeveynler, çocuklarıyla ilişkilerinde olumlu ve olumsuz değişiklikler yaşadıklarını dile getirdi. Olumlu yönünden bakıldığında; hem Türk hem de Çinli ebeveynlerin çocuklarını yeniden tanımaya başladıklarını, çocuklarıyla nasıl ilgileneceklerine yönelik beceriler geliştirdiklerini, çocuklarıyla oyun oynamayı öğrendiklerini söyledi.

ÇOCUKLARLA CİDDİ DİSİPLİN SORUNU YAŞANIYOR

Ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerindeki olumsuz değişimlere bakıldığında ise bunun da hem Türk hem de Çinli ebeveynlerde ortak olduğu gözlemlendi. Bu sürecin kendileri için oldukça yorucu olduğunu, çocuklarıyla ciddi disiplin sorunları yaşadıklarını, çocukların beklentilerini karşılayamadıklarını dile getiren ebeveynlerin, yetersizlik duygusuna kapıldıkları belirlendi.

KARANTİNA ÇOCUKLARI HIRÇINLAŞTIRDI

Ebeveynlerin gözlemlerine göre hem Türk hem de Çinli çocukların bu süreçte evde bulunmaktan sıkıldığı, hırçınlaştığı, salgın karşısında çok kaygılandıkları, ebeveynlerine aşırı bağımlı hale geldikleri ve evde yapılan aktivitelere odaklanamadıkları sonucuna ulaşıldı. Bunun dışında çocukların uyku ve beslenme düzenlerinde de değişiklikler olduğu gibi aşırı düzeyde TV, tablet karşısında zaman geçirmek istedikleri de yine ebeveynlerin gözlemleri sonucunda ulaşılan veriler arasında yer aldı.

ÇOCUKLARIN YAŞAMLARININ MERKEZİNDE OLMADIĞI FARK EDİLDİ

Araştırmanın öne çıkan bulgularından biri de hem Türk hem de Çinli ebeveynlerin karantina sonrası çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek istemeleri. Karantina öncesi süreçte çocuklarının, yaşamlarının merkezinde olmadıklarını fark eden anne ve babalar, karantina sonrası çocuklarını yaşamlarının merkezine almak istediklerini belirtti.