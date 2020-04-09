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Türkiye merakla bekliyor… Prof. Dr. Ovalı’dan heyecanlandıran paylaşım

Corona virüsüne karşı üzerinde çalıştığı plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşı için çalışmalara başlamıştı. Türkiye'nin beklediği tedavi ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Ovalı son olarak, "7 gün 16 saat laboratuarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı " paylaşımını yaptı.

11:06 -
Haberler Sağlık
Türkiye merakla bekliyor… Prof. Dr. Ovalı’dan heyecanlandıran paylaşım

Laboratuvarda bir süredir ekibi ile birlikte corona virüsüne karşı tedavi çalışmalarını sürdüren Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, ‘Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu.” açıklamasını yapmıştı.

“SİSTEMİN GÜVENLİ OLDUĞU KANITLANDI”

Türkiye’nin merakla beklediği ve takip ettiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın son paylaşımı heyecanlandırdı.

“7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı, şimdi kahmanlarım içeri giriyor. ” diyen Prof. Dr. Ovalı, ekibinin kaldığı yerden devam edeceğini ve 23 Nisan için sözleştiklerini duyurdu.

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