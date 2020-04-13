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Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık çalışanları için destek hattı açtı

Türkiye Psikiyatri Derneği, corona virüsü ile mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanları için destek hattını hayata geçirdi. Tüm sağlık çalışanları, 7/24 ulaşabildikleri ruhsal destek hattında gönüllü psikiyatristlerden destek alabiliyor.

15:24 -
Haberler Sağlık
Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık çalışanları için destek hattı açtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle sağlık çalışanları hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak büyük bir mücadelenin içinde. Türkiye Psikiyatri Derneği de bu sebeple oluşturduğu destek hattın ile sağlık çalışanlarının 7/24 yanlarında olduklarını duyurdu.

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi’nin açıklamasına göre, ülkenin her yerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 7/24 ulaşılabilecekleri bir ruhsal destek hattı oluşturuldu.

0850 532 66 76 telefon numarası ile erişilebilen destek servisi 06 Nisan 2020 Pazartesi saat 08.00 itibari ile hizmete açıldı. Sağlık çalışanlarına Destek Hattıyla dernek üyesi gönüllü psikiyatristlerle canlı telefon görüşmesi sağlanabiliyor.

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