Türkiye, UMKE ile dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verifikasyon süreci başarıyla tamamlandı. DSÖ’den alınan bu sertifika sayesinde UMKE ekiplerimizin son 15 yılda Haiti’den Japonya’ya, Endonezya’dan İran’a ve son olarak Beyrut’a kadar tüm dünyada meydana gelen birçok afet ve acil durum sırasında, sınırların ötesinde önemli bir acil müdahale ekibi olduğu artık ‘resmen’ kabul edildi.

Acil durumlarda dikkat çekici sağlık hizmetleri sunan ve kendini küresel olarak da birçok defa kanıtlayan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UMKE ekipleri, DSÖ merkez, bölge ve ülke ofislerinin ortak teknik desteği ile DSÖ’nün yapılandırılmış sisteminin bir parçası haline gelmiş oldu.

TÜRKİYE SERTİFİKA ALAN 30. EKİP OLDU

DSÖ-EMT oluşumu Başkanı Flavio Salio, DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr. Irshad Shaikh ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ile UMKE personelinin katılımıyla DSÖ İstanbul ofisinde dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan DSÖ-EMT oluşumu Başkanı Flavio Salio şunları söyledi:

“DSÖ Acil Medikal Ekipleri Merkezi olarak Türkiye’nin başarısını tebrik ediyoruz ve bu bölgede yürütülecek misyonlarda başarısının devam edeceğinden ve bu topluluğa katkıda bulunmaya devam edeceğinden emin olduğumuzu söylemek istiyoruz. Şu anda küresel olarak 29 medikal ekip EMT 2 seviyesinde verifiye edildi. Türkiye 30. oldu. Şu anda Avrupa’da 5, dünyada ise toplam 11 ülke var bu sertifikayı alabilen” dedi.

DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr. Irshad Shaikh ise, bu verifikasyonun Sağlık Bakanlığı’nın kendi liderliğinin, göstermiş olduğu inisiyatifin bir sonucu olduğunu söyledi.

“PANDEMİ DURUMUNDA BİLE BU SERTİFİKAYI ALMAYI BAŞARDIK”

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ise UMKE ekiplerinin 2004 yılında kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Biz dünyanın en büyük gönüllü kurtarma ekibine sahip ülkelerden birisiyiz şu anda. Birçok büyük ekipten daha fazla gönüllümüz ve sağlık personelimiz var. Bizim için bu verifikasyona sahip olmak ayrı bir milat olacak. DSÖ’ye ciddi bir desteğimiz olacak. Afetlerde, sıkıştıklarında biz onlara destek olacağız, onlar da bize destek olacaklar.” (DHA)