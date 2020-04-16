Türkiye’de corona virüsü yoğunluğu… İl il corona haritası…

Corona virüsü ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile corona virüsü hakkındaki son verileri paylaştı. Koca; “Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi' dedi. Peki corona virüsü en çok hangi illerde tespit ediliyor? İşte il il corona virüsü haritası…

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan corona virüsü haritalarına göre hastalık en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da görüldü. İşte il il corona virüsü vakaları;

VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Corona virüsle ilgili Türkiye’deki güncel verileri açıklayan Koca, “Bugün test sayımız 34 bin 90 oldu. 4 bin 281 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 69 bin 392 ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 115 vatandaşlarımızla birlikte can kaybı bin 518’ü buldu. Toplam iyileşen kişi sayısı 5 bin 674ea yükseldi” dedi.

EN YÜKSEK İL ZONGULDAK

*Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır.

*Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır ve temaslı takibin yapıldığı en yüksek il Zonguldak, en düşük il ise Şanlıurfa’dır. İstanbul’da bin 200 filyasyon ekibi görev yapmaktadır, Türkiye genelinde ise 4 bin 600’dür