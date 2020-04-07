Türkiye’de son corona virüsü rakamları… İl il vaka sayısı ve corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenler…

Tüm dünyada yayılmaya devam eden corona virüsü, Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verileri Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. 6 Nisan itibariyle Türkiye'de yapılan toplam 30 bin 217 pozitif hasta olduğu açıklandı. İşte Türkiye’de il il son durum…

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 649’a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.

TÜRKİYE'DE İL İL GÖRÜLEN CORONA VİRÜSÜ VAKALARI

Türkiye'de görülen corona virüsü vakaları çoğunluk olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Konya gibi şehirlerde görülüyor. İşte Türkiye'de il il gözüken corona virüsü vakaları;

Adana: 241

Adıyaman: 32

Afyonkarahisar: 18

Ağrı: 31

Aksaray: 5

Amasya: 38

Ankara: 860

Antalya: 102

Ardahan: 5

Artvin: 20

Aydın: 20

Balıkesir: 106

Bartın: 9

Batman: 9

Bayburt: 23

Bilecik: 16

Bingöl: 10

Bitlis: 22

Bolu: 19

Burdur: 3

Bursa: 259

Denizli: 86

Diyarbakır: 46

Düzce: 32

Edirne: 91

Elazığ: 12

Erzincan: 15

Erzurum: 78

Eskişehir: 118

Gaziantep: 49

Giresun: 73

Gümüşhane: 12

Hakkari: 2

Hatay: 32

Isparta: 289

İstanbul: 12.231

İzmir: 1.105

Iğdır: 26

Kahramanmaraş: 28

Karabük: 20

Karaman: 14

Kars: 18

Kastamonu: 26

Kayseri: 130

Kilis: 17

Kırıkkale: 23

Kırklareli: 49

Kırşehir: 7

Kocaeli: 500

Konya: 584

Kütahya: 5

Malatya: 66

Manisa: 100

Mardin: 51

Mersin: 17

Muğla: 46

Muş: 14

Nevşehir: 27

Niğde: 12

Ordu: 88

Osmaniye: 47

Rize: 101

Sakarya: 337

Samsun: 167

Şanlıurfa: 18

Siirt: 44

Sinop: 35

Şırnak: 9

Sivas: 80

Tekirdağ: 121

Tokat: 90

Trabzon: 87

Tunceli: 6

Uşak: 40

Van: 24

Yalova: 64

Yozgat: 13

Zonguldak: 197

Çanakkale:30

Çankırı:25

Çorum: 35