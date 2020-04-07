Türkiye’de son corona virüsü rakamları… İl il vaka sayısı ve corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenler…

Tüm dünyada yayılmaya devam eden corona virüsü, Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verileri Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. 6 Nisan itibariyle Türkiye'de yapılan toplam 30 bin 217 pozitif hasta olduğu açıklandı. İşte Türkiye’de il il son durum…
TÜRKİYE’DE SON DURUM
Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 649’a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.
TÜRKİYE'DE İL İL GÖRÜLEN CORONA VİRÜSÜ VAKALARI
Türkiye'de görülen corona virüsü vakaları çoğunluk olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Konya gibi şehirlerde görülüyor. İşte Türkiye'de il il gözüken corona virüsü vakaları;
Adana: 241
Adıyaman: 32
Afyonkarahisar: 18
Ağrı: 31
Aksaray: 5
Amasya: 38
Ankara: 860
Antalya: 102
Ardahan: 5
Artvin: 20
Aydın: 20
Balıkesir: 106
Bartın: 9
Batman: 9
Bayburt: 23
Bilecik: 16
Bingöl: 10
Bitlis: 22
Bolu: 19
Burdur: 3
Bursa: 259
Denizli: 86
Diyarbakır: 46
Düzce: 32
Edirne: 91
Elazığ: 12
Erzincan: 15
Erzurum: 78
Eskişehir: 118
Gaziantep: 49
Giresun: 73
Gümüşhane: 12
Hakkari: 2
Hatay: 32
Isparta: 289
İstanbul: 12.231
İzmir: 1.105
Iğdır: 26
Kahramanmaraş: 28
Karabük: 20
Karaman: 14
Kars: 18
Kastamonu: 26
Kayseri: 130
Kilis: 17
Kırıkkale: 23
Kırklareli: 49
Kırşehir: 7
Kocaeli: 500
Konya: 584
Kütahya: 5
Malatya: 66
Manisa: 100
Mardin: 51
Mersin: 17
Muğla: 46
Muş: 14
Nevşehir: 27
Niğde: 12
Ordu: 88
Osmaniye: 47
Rize: 101
Sakarya: 337
Samsun: 167
Şanlıurfa: 18
Siirt: 44
Sinop: 35
Şırnak: 9
Sivas: 80
Tekirdağ: 121
Tokat: 90
Trabzon: 87
Tunceli: 6
Uşak: 40
Van: 24
Yalova: 64
Yozgat: 13
Zonguldak: 197
Çanakkale:30
Çankırı:25
Çorum: 35