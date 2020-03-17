Türkiye’deki hastanelerin kapasitesi ne?

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsünün Türkiye'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen virüs dünya genelinde hızla yayılıyor.

Peki bu önlemler alınırken Türkiye’de bulunan hastanelerin yatak kapasiteleri yeterli mi? İşte ülkemizin durumu ve dünya sıralamasındaki yeri…

TÜRKİYE'NİN YATAK KAPASİTESİ 231 BİN

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Türkiye'nin hastane yatağı kapasitesi 231 bin 193.

Bunlardan 139 bin 651'i Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, 42 bin 66'si üniversite hastanelerinde ve 50 bin 196'sı ise özel hastanelerde bulunuyor.

347 KİŞİYE BİR YATAK DÜŞÜYOR

Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğu hesaba katıldığında ise ortaya çıkan tablo 347 kişiye bir yatak düştüğü yönünde.

DÜNYADA DURUM NE?

OECD'nin verilerine göre hastane yatağı sayısında birinci olan ülke Japonya. 125 milyonluk Japonya'da 1 milyon 653 bin yatak bulunuyor.

Yani Japonya'da 75 kişiye bir yatak düşüyor.

TÜRKİYE 7. SIRADA

İkinci sırada ise 894 bin yatak ile ABD, üçüncü sırada ise 661 bin yatak ile Almanya geliyor. Dördüncü sıradaki Güney Kore'nin 661 bin, beşinci sıradaki Fransa'nın 399 bin, altıncı sıradaki Polonya'nın 251 bin yatağı bulunuyor. Türkiye ise dünyada 7. sırada.