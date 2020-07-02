Türkiye’nin corona virüsü durum raporu açıklandı! Dikkat çeken detaylar

Bakanlığın raporuna göre, Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 3 milyon 297 bin 509 test yapıldı. 1-28 Haziran tarihleri arasındaki test sayısının ise 1 milyon 253 bin 88 olduğu ifade edildi.

Bakanlığın paylaştığı raporda yer alan bilgiler şöyle:

* Türkiye’de toplam 198.284 laboratuvar onaylı COVID-19 vakası bulunmakta olup COVID-19 nedeniyle toplam 5.097 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

* COVID-19 nedeniyle toplam hastaneye yatış sayısı 105.416 olup 22-28 Haziran tarihleri arasında toplam 5.773 kişi hastaneye yatırılmıştır.

* COVID-19 vakalarının % 86,04'ü iyileşmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı % 2,57'dir.

VAKALARIN COĞRAFİ DAĞILIMI

* Türkiye'de ilk koronavirüs (COVID-19) vakasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 198.284 vaka Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı son 7 günde 11,8, son 14 günde 23,5 ve son 28 günde 41,4 olarak gerçekleşmiştir.

VAKALARIN DEMOGRAFİK DAĞILIMI

* Bildirilen vakaların %48’i kadın, %52’si erkektir. Vakaların 14.388’i 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,3), 27.199’u 15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032’si 25-49 yaş grubunda, 36.777’si 50-64 yaş arasında, 16.672’si 65-79 yaş grubunda gerçekleşmiş olup 5.215'i 80 yaş ve üzerindedir (%2,6). Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. 100.000 kişiye düşen en yüksek COVID-19 vaka sayısı 80 yaş ve üzeri bireylerde görülmüştür.

MORTALİTE

* Türkiye’de toplam 5.097 COVID-19 nedeniyle ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızı %2,57’dir. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı %26,94 ile 80 yaş ve üzeri gruba aittir.

* COVID-19 nedeniyle vefat eden 5.097 kişiden 3.183’ü (%62) erkek, 1.914’ü (%38) kadındır. Medyan yaş 71’dir. Ölümlerin 3.573’ü (%70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece %11’i bu yaş grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 10 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

* 100.000 kişiye düşen toplam ölüm sayısının en düşük olduğu İBBS-1 bölgeleri 1,2 ile Akdeniz, 1,3 ile Ortadoğu Anadolu ve 2,1 ile Orta Anadolu’dur.

SALGIN

* Üç İBBS-1 bölgesinde (Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Batı Anadolu) son 7 gün insidansı (100.000 nüfusta) 15'ten büyüktür. Son 7 gün insidansı, (100.000 nüfusta) Gaziantep'te 25,7, Diyarbakır'da 23,9 ve Konya'da 22,0 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan büyükşehirler arasında en düşük insidansa sahip olan Antalya, Nevşehir ve Muğla için son 7 güne ait 100.000 kişiye düşen vaka sayısı sırasıyla 1,4, 1,3 ve 0,7'dir. Ayrıca söz konusu iller turizm için en çok tercih edilen iller arasında da yer almaktadır.

* Son 14 güne ait 100.000 kişiye düşen vaka sayısı Gaziantep'te 49,0, Diyarbakır'da 47,7 ve Konya'da 43,6 olarak gerçekleşmiştir. Büyükşehirler arasında en düşük insidansa sahip Hatay, Antalya ve Muğla için son 14 gün insidansı, (100.000 nüfusta) sırasıyla 2,6, 2,5 ve 1,6'dır.

HASTANE HİZMETİ

* 28/06/2020 itibarıyla toplam hastaneye yatış sayısı 105.416'dır. Hastane yatışlarının %21,1'i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların %7,4’ü entübe edilmiş olup %93,4’ü ise taburcu edilmiştir.

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