Türkiye’nin dört bir yanından sağlıkçı isyanı: Öfkeliyiz, çünkü tükendik, çünkü, ölüyoruz

Halil ATAŞ Latif SANSÜR Can ÇAPAR İsmail AKDUMAN

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile sağlık alanındaki birçok örgütlenme, alanlara inerek tüm sağlık çalışanları adına “Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz” diye haykırdı. Eş zamanlı olarak Van, Diyarbakır, Samsun, İzmir, Hatay, Bursa, Aydın ve Adana gibi çok sayıda ilde açıklama yapan sağlık çalışanları, pandemi sürecinde hayatını kaybeden 310 hekim ve sağlık çalışanını andı.

“Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz!” Sloganı ile tüm illerde eş zamanlı olarak alanlara çıkan sağlık meslek örgütlenmeleri, yaptıkları açıklamada, “Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

“YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Açıklamada, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok öncede uyarılarda bulunduklarını, bilimin ve aklın yolunu gösterdiklerini, buna karşın alınan siyasi ve ekonomik kararlarla binlerce insanın, yüzlerce sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başından beri halkın sağlığının değil, ekonomik çıkarların öncelendiği, bilim insanlarının önerilerine kulak tıkandığı savunularak “Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek” sorusu dile getirildi.

“ARTIK YETER DAHA FAZLA EKSİLMEK İSTEMİYORUZ”

Bugüne kadar kaybedilen yaşamların yanlış sağlık politikalarının sonucu olduğu vurgulanarak, “Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz ama tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil sizin zihniyetinizin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size ‘Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz' diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz” denildi.