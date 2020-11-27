Türkkan: Türkiye’de 8 dakikada 1 kişi coronadan ölüyor

Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, bir gecede vaka sayısı açısından DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldiklerine dikkat çekerek 27 Kasım itibarıyla da dünyada günlük en çok vaka açıklayan dördüncü ülke konumunda olduklarını, Türkiye’de 8 dakikada 1 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

COVID-19 pandemisinin en kötü günlerini yaşadıklarının altını çizen Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayında yaptığı açıklamada 29 Temmuz'dan itibaren vaka sayısının değil, hasta sayısının açıklandığını bildirmişti.

* Biz de bilimsel karşılığı olmayan bu ayrımı, vaka-hasta ayrımını anlamadığımızı bildirmiştik.

* Tıp öğretiminde vaka (olgu) hasta anlamında kullanılır. Kimi olgular hastalığı bulgu göstermeden (asemptomatik) geçirirken kimi olgular ise hastalığa özgü bulgular ile seyreder.

“İLK GÜNDEN BERİ SÖYLEDİKLERİMİZ DOĞRULANDI”

“Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca, 25 Kasım akşamı vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu açıkladı. Bu sayı 26 Kasım gününde 29 bin 132'ye ulaştı. Böylelikle Bursa Tabip Odası'nın pandeminin ilk gününden beri söylediği doğrulanmış oldu” diyen Alpaslan Türkkan, şunları söyledi:

* Bir gecede hasta sayısı açısından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ülkeleri içinde birinci sıraya yükseldik.

* Dünyada ise ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından en fazla doğrulanmış olgusu olan 4. ülke konumuna eriştik.

* Zor kazanılan ama kolay kaybedilen güven duygusu, bizi açıklanan bu yeni sayının ne kadar doğru olduğuna yönelik değerlendirme yapmaya yöneltiyor.

“HEM DOLU OLMADIĞI SÖYLENİYOR HEM DE YENİ ÜNİTELER YAPILIYOR”

Bursa’daki hastanelerin durumu hakkında da konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan şöyle konuştu:

* Bursa'da meslektaşlarımızdan hastanelerin ve yoğun bakımların dolu olduğuna yönelik bilgi geliyor.

* Hastaneye yatmak ya da yoğun bakıma alınmak için aracı olmamızı talep eden kişiler bizi aramaya başladı.

* Bir yandan yoğun bakımların dolu olmadığı açıklanırken bir yandan yeni üniteler yapılmaya çalışılıyor.

* Çocuk hastanesi yoğun bakımı yetişkin yoğun bakım hizmeti sunmak üzere düzenlendi, personeli eğitildi. Filyasyon ekibi sayısı arttırıldı.

* Ekip sayısının 200'ün üzerine çıktığını, günde 20-30 yere gittiklerini duyuyoruz. Buna karşın sağlık personeli, yetişemediklerinden yakınıyor.

* Tüm bunlara karşın Sayın bakanın hemen her konuşmasında Bursa'da hasta sayısının dikkat çekecek kadar arttığını söylemesi bizi üzüyor.

* Üzülüyoruz çünkü bu sözlerin korunulabilir bir hastalıktan Bursa'nın korunmadığı anlamına geldiğini biliyoruz.

“BİLMEDİĞİMİZ BAŞKA BİR SALGIN MI VAR?

“25 Kasım günü 168, 26 Kasım günü ise 174 vatandaşımızı kaybettiğimiz açıklandı” ifadelerini kullanan Türkkan, her 8 dakikada bir vatandaşın COVID-19 nedeniyle vefat ettiğini vurguladı.

“Buna karşın defin işlemlerini yürüten belediyelerden farklı sayılar açıklanıyor” diyen Bursa Tabip Odası Başkanı, şöyle konuştu:

* Önceki döneme göre daha fazla olan ölüm sayısına ‘fazladan ölüm’ diyoruz.

* İstanbul daha önceki yıllarda gerçekleşen ölümlerden çok daha fazla ölüm olduğunu, günlük 200 kişinin yaşamını yitirmeye başladığını açıkladı. Yakın zaman önce Bursa'da benzer bir bulguyu biz de açıklamıştık.

“BAŞKA BİR SALGIN YAŞIYORUZ DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK”

Kayıtlarda fazladan ölümlerin hepsinin COVID-19 nedeniyle olmadığını, bulaşıcı hastalıktan kaynaklandığını gördüklerini dile getiren Türkkan, sözlerine şöyle devam etti;

* Bu da bizi korkutuyor ve ölümlere neden olan başka bir salgın yaşıyoruz da bizim haberimiz mi yok? sorusunu sormamıza neden oluyor.

* Hasta sayısının yaş, cinsiyet, coğrafi dağılımını bilmek istediğimiz ve sonra geldiğimiz gibi sözü edilen bulaşıcı hastalığın ne olduğunu da bilmek istiyoruz.

* Pandemi savaşının olmazsa olmazı doğru veriye ulaşmak. Doğru veriyi epidemiyolojik ve istatistik yöntemleri kullanarak analiz eder ve ne durumda olduğumuzu, neyi nasıl yapmamız gerektiğini saptarız.

* Hatalı, eksik, gereksiz ve üzerinde bilimsel uzlaşı sağlanmamış veri, mücadeleyi kör döğüşüne çevirir.

“180 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ”

Sağlık çalışanlarının salgından en fazla etkilendiğini ve mesleki maruziyeti nedeniyle toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla hastalandığına dikkat çeken BTO Başkanı Alpaslan Türkkan, COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 180’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Bu nedenle de COVID-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olduğunu sözlerine ekleyen Türkkan, şunları söyledi:

* Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi verildi. Yasa şu an Sağlık Komisyonu’nda ve biz de süreci dikkatle izliyor ve sağlık çalışanlarına haklarının verilmesini bekliyor, talep ediyoruz.

* Özveri ile çalışan sağlık çalışanları sadece hastalıktan etkilenmekle kalmadı, şiddete maruz kalmaya da devam etti.

* İlk günden beri dile getirdiğimiz birinci basamağın, aile hekimlerinin desteklenmesi talebimize karşılık söz verilen pandemi ek ödenekleri de verilmedi.

* Yakın temaslı vatandaş 14 gün evde izole edilirken sağlık çalışanları düşük/orta riskli olduklarında çalışmaya devam etmekte, yüksek riskli olduklarında 7 gün evde kalabilmektedir. Bu farklılık da sağlık çalışanlarının özverisine dayanmaktadır.

“ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ”

“Mücadelenin alanı birinci basamak ve sahadır. Hasta tedavi ederek salgın durdurulamaz” diyen Türkkan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

* Yorgun ve tükenmiş hekimler ve sağlık çalışanları ile mücadele edilerek salgından kurtulamayız.

* Bu acı pandemi deneyimini bir kez daha koruyucu hekimliğin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini göstermiştir.

* Sağlık sistemi, koruyucu hekimliğe odaklanarak yeniden değerlendirilmelidir. Yasasında da belirtildiği gibi Bursa Tabip Odası'nın görevi; hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir.

* Bursa Tabip Odası da Bursa halkının sağlığı için göreve hazırdır. Bu görev için pandeminin başından beri yaptığımız çağrımızı yineliyoruz: Bursa Tabip Odası İl Hıfzıssıhha kurulu ve İl Pandemi Kurulu'nda yer almalı, bilimsel birikim ve deneyimini Bursa halkının sağlığı için aktarmalıdır.