Tuzdan uzak durup bol su için

Corona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak herkes günlerini evde kalarak geçiriyor. Bu duruma bağlı olarak bir yandan beslenme alışkanlıkları değişiyor bir yandan da hareketsiz geçirilen süre artış gösteriyor.

Her birey için kilo kontrolünü sağlamak önemli olduğu gibi anne adayları için de sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmenin ve 9 aylık yolculuğu ideal kiloda tamamlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Kadın Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın; “Gereğinden fazla kilo, gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi riskleri beraberinde getirir” dedi.

EVDE YÜRÜYÜN

Boynukalın, evde geçirilen süre zarfında anne adaylarının dengeli bir beslenme düzeni benimsemelerini, hareketsizliğe bağlı oluşabilecek ödemin önüne geçmek amacıyla evin içinde kısa yürüyüş turları yapmalarını ve kendilerini stres faktöründen uzak tutacak hobilere yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Boynukalın, “Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder, bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler, evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmaya yönelik evin içerisinde kısa yürüyüş turları yapılabilir.

‘İki canlıyım' düşüncesiyle fazla yemek yemek, evde kalınması gereken bu dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan biridir” ifadelerini kullandı. İHA