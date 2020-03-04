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Umre dönüşü rahatsızlanan hasta gözlem altında

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü bir kişi koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanın umreden döndükten sonra öksürük şikayetinin arttığı belirtildi.

14:46 -
Haberler Sağlık

Kaynarca’da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.

‘3 AYDIR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VARMIŞ’

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, “Kaynarca’da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız” dedi. DHA

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Sağlık Sakarya Sakarya üniversitesi umre
Son güncelleme: 15:04 04.03.2020
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